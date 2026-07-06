Πελοπόννησος: Διεθνής προβολή για τα μονοπάτια της με fam trip Αμερικανού δημοσιογράφου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φιλοξενία του Αμερικανού ταξιδιωτικού δημοσιογράφου και δημιουργού ταξιδιωτικού περιεχομένου Joe Baur, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αμερικής.

Ο Joe Baur, με έδρα το Βερολίνο, συνεργάζεται με διεθνή μέσα όπως το CNN Travel, το Men’s Journal και το Wandermagazin, ενώ εξειδικεύεται στον τουρισμό περιπέτειας, την πεζοπορία και το βιωματικό ταξιδιωτικό περιεχόμενο.

Διαβάστε περισσότερα για τον δημοσιογράφο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πελοπόννησο, γνώρισε τρία από τα σημαντικότερα πεζοπορικά μονοπάτια της περιοχής, βιώνοντας από κοντά τη φιλοσοφία του νέου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.