Πελοπόννησος: Το αδιαχώρητο για τα Θεοφάνεια – Πού αγγίζει το 100%

Σε φυσική συνέχεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξελίσσεται το τριήμερο των Θεοφανίων (3 έως 6 Ιανουαρίου), με την Πελοπόννησο να αναδεικνύεται στην «βασίλισσα» των χειμερινών αποδράσεων. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb), οι δημοφιλείς προορισμοί του Μοριά καταγράφουν εντυπωσιακές πληρότητες που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το απόλυτο sold out, ενώ οι τιμές σε ορισμένες περιοχές θυμίζουν… Ελβετία.

