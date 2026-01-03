Πελούζο: Η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης χίμαιρας» θυμάται τα ανέμελα καλοκαίρια της

Πρωταγωνιστεί στην «Μεγάλη Χίμαιρα» και αναμένεται να κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών. Η Φωτεινή Πελούζο είναι μια πολλά υποσχόμενη Ελληνοΐταλίδα ηθοποιός με μόνιμη έδρα το Παρίσι, που στα 26 της χρόνια έχει ήδη καταφέρει αρκετά. Στη συνέντευξη που έδωσε στο Marie Claire μίλησε μεταξύ άλλων για τις ρίζες της, αλλά και για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Να πω την αλήθεια, κατά κάποιον τρόπο, προέκυψε. Ηταν μια σειρά από συγκυρίες που με οδήγησαν εκεί. Oταν ήμουν ακόμα μαθήτρια, στα 15 μου, έτυχε να περάσω δοκιμαστικό σε ένα street casting, σε έναν κινηματογράφο υπό κατάληψη. Επειδή τύγχανε να ξέρω κάποιους φίλους, συμμετείχα σχεδόν αυθόρμητα στο κάστινγκ και ο σκηνοθέτης που με είδε με πήρε μετά τηλέφωνο επιμένοντας ότι έχω ταλέντο και ότι άξιζε τον κόπο να συνεχίσω. Eτσι άρχισαν όλα, επειδή το όνομά μου υπήρχε στη λίστα των κάστινγκ. Στα 17 βρέθηκα να συμμετέχω στο πρώτο μου μεγάλο πρότζεκτ. Hταν ωραία εμπειρία και μάλιστα χωρίς καν ατζέντη, κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ στην Ιταλία. Ευτυχώς, στην πορεία εξασφάλισα συνεργασία με πρακτορείο και όλα βρήκαν κατά κάποιον τρόπο το δρόμο τους. Παράλληλα, συνέχισα τις σπουδές μου στα Οικονομικά γιατί ήθελα να σπουδάσω, ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Ωστόσο αποδείχτηκε εξαντλητικό κι έτσι αναγκάστηκα κάποια στιγμή να διαλέξω. Τότε ήταν που κατάλαβα ότι χωρίς τα οικονομικά μπορώ να ζήσω, χωρίς την υποκριτική όχι» εξηγεί.

Μνήμη που έχει αποτυπωθεί μέσα της για πάντα; «Σίγουρα είναι η Ελλάδα των παιδικών μου χρόνων, όταν επισκεπτόμασταν τα νησιά με την οικογένειά μου. Θυμάμαι συγκεκριμένες σκηνές με την αδελφή μου από τις καλοκαιρινές μας διακοπές στη Χίο και τη Σκύρο, που είναι και οι τόποι καταγωγής μας. Ειδικά η Σκύρος δεν είχε τίποτα εκείνα τα χρόνια, ούτε καν φως και ζεστό νερό – τουλάχιστον όχι στο σπίτι μας· ήμασταν μόνο εμείς και η θάλασσα, όπου βουτούσαμε με μανία. Τη θυμάμαι αυτή την τελειότητα της απλότητας, τα μεσημέρια όπου ξαπλώναμε για ώρες χωρίς να κάνουμε τίποτα, με μια βαρεμάρα τόσο δημιουργική που δεν ήθελες να κάνεις τίποτα για να την αποφύγεις. Το μόνο κίνητρο δράσης ήταν η θαλασσα, η άμμος, τα βότσαλα – το βασίλειό μας. Ολα αυτά είναι, επομένως, που με συστήνουν ως άνθρωπο και αυτή η αθωότητα έχει αποτυπωθεί μέσα μου για πάντα. Είναι κάτι που δεν ξαναβρήκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο, ίσως γιατί ο κόσμος ήταν διαφορετικός είκοσι χρόνια πριν, ίσως γιατί τότε ένιωθα και ήμουν το πιο ανέμελο πλάσμα στον κόσμο έχοντας αυτό που επιθυμώ πραγματικά: το παιχνίδι, την οικογένεια, το καλοκαίρι, την Ελλάδα, τη γιαγιά μου» αναφέρει.

Μιλώντας για τα ελληνικά στοιχεία που κρατά δηλώνει: «Νομίζω ότι μεγάλωσα με τα ελληνικά τραγούδια που μοιάζουν δραματικά, αλλά είναι απολύτως ευχάριστα. Μπορούν πραγματικά να εκφράζουν ό,τι πιο ακραία στενάχωρο νιώθει κανείς, αλλά το κάνουν με μια τέτοια αθωότητα που είναι πραγματικά ωραία – ακόμη και παρηγορητική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτά τα κομμάτια με επηρέασαν πολύ, όπως και οι αρχαίοι μύθοι. Ολα αυτά έχουν αποτυπωθεί εξίσου μέσα μου, όπως και οι αναμνήσεις από τη γιαγιά μου. Διακατέχομαι κι εγώ από την αίσθηση -που μάλλον είναι κοινή σε όλη τη Μεσόγειο- ότι υπάρχει κάτι άγνωστο εκεί έξω, που κάποια στιγμή θα ενσκήψει ξαφνικά πάνω μας σαν τραγική μοίρα, γιατί έτσι είναι η ζωή. Πρόκειται για μια αίσθηση που βλέπω να επικρατεί στην Ελλάδα, περισσότερο απ’ ό,τι στην Ιταλία, ακόμη και σήμερα και παρότι την έχω απωθήσει, υπάρχει μέσα μου σαν αδιόρατη φοβία».