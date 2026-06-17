Πέμη Ζούνη για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήμουν 11 ετών, δεν με άφησαν να πάω στην κηδεία»

Η Πέμη Ζούνη μίλησε για την απώλεια του πατέρα της που ήρθε όταν εκείνη ήταν μόλις 11 χρόνων και για όλα όσα κλήθηκε να πάρει στις πλάτες της για να στηρίξει τη μητέρα και την αδερφή της ενώ ήταν κι εκείνη παιδί…

«Ο μπαμπάς μου πέθανε όταν ήμουν 11 ετών. Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία το καταλαβαίνει απολύτως και μάλιστα ήμουν η μεγάλη που έπρεπε να στηρίξει τη μικρή και τη μητέρα μου που είχε μεγάλο θέμα. Ασχολιόμουν με το τι θα γίνει και ότι πρέπει να τους στηρίξω γιατί ήμουν η μεγάλη, ενώ δεν ήμουν και πολύ μεγάλη. Ευτυχώς είχαμε τη γιαγιά μου και τον παππού μου που στάθηκαν εκεί, πάντα», είπε η ηθοποιός στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Κρίμα που δεν πρόλαβε να με δει στη δουλειά»

«Επειδή δεν τον ζούσαμε τον μπαμπά πολύ, γιατί συνέχεια έλειπε, συνέχεια γύρναγε, είχε δουλειές, προσπάθησα να κρατήσω με πανικό σχεδόν τις μνήμες που είχα, τις λίγες συζητήσεις που κάναμε και μετά άρχισε να γράφει η απώλεια, μεγαλώνοντας.

Εκείνη τη στιγμή ήταν ξάφνιασμα, ήταν λίγο σοκ, ήταν λίγος θυμός γιατί δεν με πήραν στην κηδεία επειδή ήμουν μικρή. Γι’ αυτό δηλαδή ήμουν μικρή, ενώ για να στηρίξω την οικογένεια ήμουν εντάξει… Κάπως μετά τα διαχειρίστηκα. Λέω κρίμα, γιατί ήταν ευφυέστατος άνθρωπος και δεν πρόλαβε να με δει, να μου κάνει παρατηρήσεις στη δουλειά ή να πούμε καμία σοβαρή κουβέντα».