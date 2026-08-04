Πέμπτη ημέρα μάχης με τις φωτιές στην Αττικοβοιωτία – Διάσπαρτες εστίες και νέες συλλήψεις

Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στην Αττικοβοιωτία καθώς παραμένουν ενεργές εστίες στην πυρκαγιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει νέος συναγερμός με τις αναζωπυρώσεις.

Ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, στην ενημέρωση για τις πυρκαγιές, που έκανε το απόγευμα της Τρίτης (4/8), είπε ότι στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες, δίνοντας νυχθημερόν μάχη για την πλήρη αντιμετώπισή της.

«Αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της φωτιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν, πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας», εξήγησε.



Ανέφερε ακόμη ότι αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις περιοχές Κοτύλη Κιλκίς, Πλαταριά Θεσπρωτίας, Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, Σορώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόρειο Σάμου και Σούδα Χανίων, και όλες έχουν ελεγχθεί.

Ο κ. Βαρθακογιάννης υπογράμμισε την συμπεριφορά που επιδεικνύουν ορισμένοι πολίτες: «Παρότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια».

Όπως είπε, συγκεκριμένα:

στη Ραφήνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση,

στο Ίλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα, πλησίον δασικής βλάστησης,

στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον, στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ.

Πρόστιμα ύψους ενός εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι - όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου - από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 4 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και οι 29 πρόθεση.

«Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας», πρόσθεσε ο κ. Βαρθακογιάννης.