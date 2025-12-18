Πέμπτη σύλληψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα χέρια των Αρχών ο συνεργός που αναζητούταν

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας καθώς χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στο διπλό φονικό.

Συγκεκριμένα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον το τρίτο άτομο για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης αναφορικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο λόγος για τον 30χρονο στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού και ο οποίος είναι συνεργάτης και φίλος του 31χρονου επιχειρηματία από την Αθήνα που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο 30χρονος εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Καλαμάτας και έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

Στο «μικροσκόπιο» τα τηλεφωνήματα του 30χρονου με τον δράστη

Ο 30χρονος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του εγκλήματος, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό. Οι Αρχές εξετάζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, λίγο πριν και μετά το φονικό, όπου ο 30χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προσέγγιση των θυμάτων και την εξαφάνιση των δραστών.

Ο 30χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία στην Πλάκα, παρέμενε ασύλληπτος εδώ και ημέρες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία και ότι θα επέστρεφε για να τεθεί στη διάθεση των Αρχών. Ωστόσο, η μη εμφάνισή του δημιούργησε την αίσθηση ότι μπορεί να έχει διαφύγει στο εξωτερικό γι' αυτό και εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης.