Η Πενέλοπε Κρουζ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Ροζαλία παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία και έζησαν με ένταση κάθε στιγμή του αγώνα.

Μετά τη νίκη της «ρόχα» με 3-0 και την εξασφάλιση της πρόκρισης στη φάση των «16», οι τρεις διάσημοι Ισπανοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, χορεύοντας και αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον στις εξέδρες, σε στιγμές που έγιναν γρήγορα viral.

Η Πενέλοπε Κρουζ με τη φανέλα της Ισπανίας

Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην ομάδα.

Η παρουσία της, μαζί με τον σύζυγό της Χαβιέ Μπαρδέμ και τη Ροζαλία, τράβηξε τα βλέμματα των φιλάθλων που βρέθηκαν στο γήπεδο του Λος Άντζελες, αλλά και των τηλεοπτικών συνεργείων που κατέγραψαν τις αντιδράσεις τους μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Επόμενος αντίπαλος η Πορτογαλία

Μετά την εμφατική νίκη επί της Αυστρίας, η Ισπανία συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ 2026 και πλέον στρέφει το βλέμμα στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία σε ένα από τα πιο δυνατά ευρωπαϊκά ντέρμπι της διοργάνωσης.

Το στιγμιότυπο με την Πενέλοπε Κρουζ, τον Χαβιέ Μπαρδέμ και τη Ροζαλία να πανηγυρίζουν στις εξέδρες ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά της βραδιάς, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι μεγαλύτεροι αστέρες δεν κρύβουν την αγάπη τους για την εθνική τους ομάδα.