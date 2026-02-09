Penisgate: Γιατί οι σκιέρ κάνουν ενέσεις υαλουρονικού στα γεννητικά όργανα - Σε τι τους βοηθάει

Στην προσπάθεια για ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο, οι επαγγελματίες αθλητές υποβάλλονται σε κακουχίες που για τους περισσότερους μοιάζουν αδιανόητες. Όμως φτάνουν άραγε σε σημείο οι άλτες του σκι να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην πτήση;

Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που καλείται να διερευνήσει η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν αρχικά στη γερμανική εφημερίδα Bild, σε μια υπόθεση που πλέον αποκαλείται «Penisgate».

Σύμφωνα με τη Bild, αθλητές φέρονται να έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους ώστε να «παραπλανήσουν» το σύστημα κατά τη διαδικασία μέτρησης των στολών τους, η οποία είναι αυστηρά ρυθμισμένη για να αποτρέπεται οποιοδήποτε αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, παραμένουν ανοιχτά αρκετά ερωτήματα: γιατί να επέμβει ένας άλτης του σκι στο πέος του, πόσο ασφαλές είναι αυτό και τι σχέση έχει με την αεροδυναμική;

Τι προκαλεί στο πέος η έγχυση υαλουρονικού οξέος;

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό στην αισθητική χειρουργική. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, και σε ενέσεις για αύξηση της περιμέτρου του πέους, εξηγεί ο καθηγητής Έρικ Τσανγκ, ουρολόγος χειρουργός, σύμφωνα με τον Guardian.

Η έγχυση υαλουρονικού οξέος αυξάνει την περιφέρεια του πέους, ωστόσο «απαιτείται μεγάλη ποσότητα υλικού», σημειώνει ο Τσανγκ, ο οποίος στο παρελθόν ηγήθηκε της συμβουλευτικής ομάδας ανδρολογίας της Ουρολογικής Εταιρείας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και απαιτεί επαναληπτικές ενέσεις κάθε έξι έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με το πόσο γρήγορα απορροφάται ή μετακινείται το υλικό.

Πώς επηρεάζει το μέγεθος του πέους το άλμα με σκι;

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, οι άλτες του σκι υποβάλλονται σε λεπτομερή μέτρηση για την κατασκευή της στολής τους. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν το συνολικό μήκος του σώματος και το ύψος του καβάλου, τα οποία προσδιορίζονται με εγκεκριμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS) τρισδιάστατο σαρωτή σώματος, παρουσία γιατρού, με τον αθλητή να φορά μόνο εσώρουχα και να ακολουθεί αυστηρές οδηγίες στάσης.

Οι διαστάσεις της στολής ρυθμίζονται αυστηρά, καθώς το συνολικό μέγεθός της μπορεί να έχει «σημαντική επίδραση» στην άντωση που παράγεται, επιτρέποντας μεγαλύτερη απόσταση πτήσης, εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Νταν Ντουάιερ από τη Σχολή Επιστημών Άσκησης και Διατροφής του Πανεπιστημίου Deakin.

Η αύξηση της περιμέτρου του πέους με υαλουρονικό οξύ θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία, καθώς οι καταγεγραμμένες διαστάσεις του σώματος θα εμφανίζονταν μεγαλύτερες, επιτρέποντας την κατασκευή ελαφρώς μεγαλύτερης στολής. «Και μια λίγο μεγαλύτερη στολή έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή επιπλέον άντωση», εξηγεί ο Ντουάιερ.

Ο Σάντρο Περτίλε, διευθυντής αγώνων ανδρών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Σνόουμπορντ (FIS), επισημαίνει ότι «κάθε επιπλέον εκατοστό στη στολή μετράει. Αν η στολή έχει 5% μεγαλύτερη επιφάνεια, πετάς πιο μακριά. Φυσικά, πρόκειται για ανταγωνιστικό άθλημα και όλοι κινούνται στα όρια των κανονισμών, γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν».

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Ο καθηγητής Τσανγκ προειδοποιεί ότι η έγχυση υαλουρονικού οξέος στο πέος ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

«Λανθασμένη τεχνική ή ακατάλληλη δοσολογία μπορεί να προκαλέσει πόνο, αισθητικά προβλήματα ή παραμόρφωση, μόλυνση, φλεγμονή, αλλοίωση της αισθητικότητας και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μόλυνση μπορεί να εξαπλωθεί, προκαλώντας γάγγραινα (νέκρωση ιστών) και απώλεια του πέους».