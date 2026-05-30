Πενσυλβάνια: Γκρέμισε το σπίτι του με εκσκαφέα όταν του μίλησε η γυναίκα του για διαζύγιο

Ένας 48χρονος άνδρας στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ συνελήφθη αφού φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σπίτι της οικογένειάς του με εκσκαφέα, λίγη ώρα αφότου η σύζυγός του τού ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να δώσει τέλος στον γάμο τους. Τη στιγμή του περιστατικού, μέσα στην κατοικία βρίσκονταν η γυναίκα και οι δύο κόρες τους.



Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Μπάτλερ, ο 48χρονος χρησιμοποίησε εκσκαφέα για να καταστρέψει μεγάλο μέρος του πίσω τμήματος του σπιτιού, προκαλώντας ζημιές που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τη στατική επάρκεια του κτιρίου.



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης και, σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, όπως αναφέρει το CBS Pittsburgh.

Η σύζυγος του 48χρονου κατέθεσε ότι ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι έπειτα από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Όταν του είπε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι».



Λίγα λεπτά αργότερα, ανέβηκε στον εκσκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει τμήματα της κατοικίας, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη διάρκεια κλήσης στο 911 ακούγονταν κραυγές και ο ήχος του μηχανήματος.

Μετά το περιστατικό, ο 48χρονος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι, να πήρε μια αθλητική τσάντα και να απομακρύνθηκε από την περιοχή, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές.



Κάτοικοι της γειτονιάς δήλωσαν έκπληκτοι από το συμβάν, με έναν εξ αυτών να σχολιάζει σκωπτικά ότι ύστερα από 42 χρόνια γάμου δεν σκέφτηκε ποτέ να γκρεμίσει το σπίτι του έπειτα από έναν καβγά.