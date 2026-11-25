Η αρχαία ελληνική παράδοση γίνεται πηγή έμπνευσης για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προωθεί το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στα σχολεία τα οποία λειτουργεί για τα παιδιά στρατιωτικών οικογενειών. Το Πεντάγωνο επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το εκπαιδευτικό τους μοντέλο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην κλασική παιδεία, τις πατριωτικές αξίες και συγκεκριμένες προσεγγίσεις στη διδασκαλία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ανατέθηκε στην εταιρεία Iliad Athletics η πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μαθήματος φυσικής αγωγής, το οποίο αντλεί στοιχεία από την παραδοσιακή ελληνική γυμναστική.

The Defense Department is continuing to revamp the schools it operates for military families to meet conservative education ideals — auditing curriculum and policies in all schools and piloting a so-called “classical” physical education course.



Read more: https://t.co/vzcyYflCjk — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Από την αρχαιοελληνική γυμναστική στο νέο μάθημα φυσικής αγωγής

Το πρόγραμμα, που θα δοκιμαστεί στο LeJeune High School στη Βόρεια Καρολίνα και στο Quantico Middle High School στη Βιρτζίνια, δίνει προτεραιότητα στη λειτουργική φυσική κατάσταση και όχι στην εκμάθηση αθλημάτων. Σύμφωνα με την Iliad Athletics, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως τρέξιμο, άλματα, αναρρίχηση, μεταφορά αντικειμένων και ρίψεις, με έμπνευση από τις παραδοσιακές μορφές ελληνικής άθλησης.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη σωματική άσκηση, καθώς περιλαμβάνει και ενότητα ανάπτυξης χαρακτήρα. Κάθε εβδομάδα θα επικεντρώνεται σε μία αρετή, με παραδείγματα ιστορικών προσωπικοτήτων που θεωρείται ότι την ενσάρκωσαν.

Η σύμβαση με την Iliad Athletics ξεπερνά τα 100.000 δολάρια και ανατέθηκε χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών. Το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι, κατά τον χρόνο της ανάθεσης, η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η μόνη που μπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Patrick Whalen, δήλωσε ότι δεν γνώριζε άλλη αντίστοιχη πρόταση, αναφέρει το ABC.

Military Schools To Pilot A Classical Approach To Gym Class https://t.co/4I1ioqNZfD — Iliad Athletics (@IliadAthletics) November 20, 2026

Η ευρύτερη στροφή του Πενταγώνου στην κλασική παιδεία

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 160 σχολεία σε 11 χώρες, με περίπου 70.000 μαθητές, παιδιά εν ενεργεία στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων.

Υπό την ηγεσία του υπουργού Άμυνας Pete Hegseth, το Πεντάγωνο επιδιώκει να μετατρέψει τα σχολεία αυτά σε πρότυπο για μια εκπαιδευτική κατεύθυνση που συνδέεται με τις συντηρητικές θέσεις των Ρεπουμπλικανών. Στους στόχους περιλαμβάνονται περιορισμοί στη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τη φυλή και το φύλο, καθώς και μεγαλύτερη έμφαση στις πατριωτικές αξίες και την κλασική εκπαίδευση, η οποία δίνει βάρος στην κριτική σκέψη, την ιδιότητα του πολίτη και συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και άλλων δυτικών πολιτισμών.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο ανατέθηκε στην εταιρεία American Education Solutions σύμβαση ύψους 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων για τον έλεγχο των αναλυτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ανάθεση έγινε χωρίς να ζητηθούν άλλες προσφορές και συνδέθηκε με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Tραμπ για τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα σχολεία διδάσκουν ζητήματα φυλής και φύλου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Τζόρνταν Άνταμς, ο οποίος έχει συνεργαστεί με συντηρητικές σχολικές διοικήσεις στην Πενσιλβάνια και το Τέξας. Ο ίδιος έχει αποφοιτήσει από το Hillsdale College, ενώ είχε συμμετάσχει και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το 1776 Project. Ο Whalen της Iliad Athletics είχε επίσης εργαστεί στο γραφείο του προέδρου του συγκεκριμένου κολεγίου.

Το Hillsdale College, ένα συντηρητικό χριστιανικό ίδρυμα στο Μίσιγκαν, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία, ενώ έχει συνεργαστεί και στην προετοιμασία του εγχειριδίου για το νέο διαδικτυακό μάθημα Δυτικού Πολιτισμού που ανακοίνωσαν τα σχολεία του Πενταγώνου το καλοκαίρι. Το βιβλίο έχει δεχθεί κριτική από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει παραπλανητικά ορισμένα ιστορικά γεγονότα, ταυτίζοντας συχνά τον δυτικό πολιτισμό με τον χριστιανισμό και προβάλλοντας επιλεκτικά στοιχεία για το Ισλάμ.

Οι αλλαγές στα σχολεία και οι αντιδράσεις

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές αναθεωρήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των προγραμμάτων και στη διατήρηση αποτελεσματικών πρακτικών. Δύο εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία του υπουργείου, ωστόσο, δήλωσαν ανώνυμα ότι ένας τέτοιος συνολικός έλεγχος από εξωτερικό σύμβουλο δεν έχει προηγούμενο, καθώς συνήθως τα σχολεία συνεργάζονται με εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων.

Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει και άλλες αλλαγές. Οι στρατιωτικές ακαδημίες των ΗΠΑ δέχονται πλέον το Classic Learning Test (CLT), μια εξέταση εισαγωγής στα πανεπιστήμια που παρουσιάζεται ως εναλλακτική του SAT με βάση την κλασική παιδεία. Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η διάθεση 100 κουπονιών για μαθητές, ενώ αυτόν τον μήνα γνωστοποιήθηκε ότι το τεστ θα είναι ευρύτερα διαθέσιμο ως εργαλείο αξιολόγησης της ετοιμότητάς τους για το πανεπιστήμιο.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήματος έχει αλλάξει, με τον Matthew Kirby να αναλαμβάνει επικεφαλής. Ο Κίρμπι προήχθη από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή για την αμερικανική ήπειρο και είναι ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του δικτύου σχολείων Liberty Classical Schools στην Ατλάντα.

Επιπλέον, στις αρχές της δεύτερης θητείας Τραμπ, τα σχολεία του υπουργείου είχαν αποσύρει από τις βιβλιοθήκες τους βιβλία που αναφέρονταν σε ζητήματα φυλής, φύλου και δημοκρατίας. Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και πέτυχε εν μέρει την ανατροπή των απαγορεύσεων σε ορισμένα σχολεία.