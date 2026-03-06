Πεντάγωνο: Το Ιράν χτύπησε άμαχο πληθυσμό στο Μπαχρέιν

Έκτακτη ανακοίνωση για πυραύλους που κατέπεσαν στο Μπαχρέιν έκανε την Παρασκευή 6 Μαρτίου το Πεντάγωνο μεταφέροντας την πληροφορία ότι από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν έχει τραυματιστεί άμαχος πληθυσμός.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο Διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι εκτός από τη στόχευση συνολικά δώδεκα εθνών σε όλη τη Μέση Ανατολή, το Ιράν εκτόξευσε 7 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε αστικές και οικιστικές γειτονιές στο Μπαχρέιν το βράδυ της Πέμπτης.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/4UzS3SyFrh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Στόχος ξενοδοχεία στη Μανάμα

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης έγιναν στόχος ένα ξενοδοχείο και ένα συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το υπουργείο εξήγησε ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα από τα διαμερίσματα.

Όπως ανέφεραν, είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες προειδοποίησης, προτρέποντας τους πολίτες και τους κατοίκους να μετακινηθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες.

