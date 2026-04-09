Πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ – «Αγκάθι για το Κράτος Δικαίου» λέει η ΕΣΗΕΑ

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, μια υπόθεση που εξακολουθεί να παραμένει ανεξιχνίαστη, ενώ οι δράστες κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι. Παρά το αρχικό κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών και από τότε δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη στην έρευνα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι τόσο η ίδια όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων θα συνεχίσουν αδιάκοπα να απαιτούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η μη εξιχνίαση της δολοφονίας αποτελεί «αγκάθι» για το Κράτος Δικαίου και πλήγμα για τη νομιμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης καλεί για ακόμη μία φορά την Πολιτεία να προχωρήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, μέχρι να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας.

Η υπόθεση Καραϊβάζ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ανάγκη προστασίας της ερευνητικής δημοσιογραφίας στη χώρα.