Πέντε λεπτά διαφημίσεων αρκούν για να αυξήσουν την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών στα παιδιά

Ακόμη και μια σύντομη έκθεση σε διαφημίσεις που προβάλλουν ανθυγιεινά τρόφιμα φαίνεται ότι επηρεάζει σημαντικά τις διατροφικές επιλογές των παιδιών. Νέα επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι λίγα μόλις λεπτά προβολής τέτοιου περιεχομένου συνδέονται με αυξημένη πρόσληψη θερμίδων μέσα στην ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά που παρακολούθησαν ή άκουσαν διαφημίσεις για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά κατανάλωσαν κατά μέσο όρο περίπου 130 περισσότερες θερμίδες σε σχέση με όταν εκτέθηκαν σε διαφημίσεις άσχετων προϊόντων. Μάλιστα, η επίδραση δεν περιορίστηκε στην ώρα της προβολής, αλλά παρέμεινε εμφανής και αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 240 παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών από σχολεία της Βρετανίας. Οι ερευνητές συνέκριναν τη συμπεριφορά τους μετά την έκθεσή τους σε διαφορετικού τύπου διαφημίσεις και στη συνέχεια τους προσέφεραν σνακ και γεύμα, καταγράφοντας προσεκτικά την ποσότητα τροφής που κατανάλωσαν.

Δες πώς σχεδιάστηκε η έρευνα, τι ακριβώς διαπίστωσαν οι επιστήμονες και γιατί τα αποτελέσματά της προκαλούν έντονο προβληματισμό.