Πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις με τον Ανάδρομο Ερμή έως τις 20/3 σύμφωνα με το ζώδιο σου

Μπαίνουμε σε ένα δύσκολο επικοινωνιακό διάστημα όπου η ασυνέπεια, τα λάθη, και οι συγχύσεις, θα έχουν την τιμητική τους, μαζί όμως θα έρθει στην επιφάνεια και το «θαμμένο» συναίσθημα που θα εντείνει την νοσταλγία και την αναπόληση του χτες… Ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας θα κινείται φαινομενικά ανάδρομος από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 20 Μαρτίου, στο ζώδιο του Ιχθύ και η λογική πάει προσωρινά «περίπατο» , τη θέση της παίρνει η διαίσθηση, το όνειρο, αλλά και το επικοινωνιακό χάος.

Οι Ιχθύες είναι το ζώδιο της φαντασίας και του ασυνειδήτου. Με τον Ερμή ανάδρομο σε αυτό το περιβάλλον, η καθημερινότητα μπορεί να μοιάζει με κίνηση μέσα σε ομίχλη. Μην εκπλαγείτε αν οι συνεννοήσεις γίνονται γρίφοι, τα ραντεβού αναβάλλονται, τα σχέδια μένουν στην μέση, ή ακόμα και αν οι ηλεκτρονικές συσκευές αποφασίσουν να κάνουν «απεργία» … Διατηρήστε εναλλακτικές λύσεις στα προγράμματά σας, δείξτε προνοητικότητα και προπάντων δείξτε λίγο παραπάνω προσοχή σε σημαντικές συζητήσεις, κοντινές μετακινήσεις και στο όχημα!

Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής δεν έρχεται για να μας τιμωρήσει, αλλά για να μας αναγκάσει να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς ή και να αποκαταστήσουμε πράγματα του παρελθόντος. Είναι η ιδανική στιγμή για να αναθεωρήσουμε σχέδια που αφήσαμε στη μέση, να διορθώσουμε λάθη στις σχέσεις μας και να κλείσουμε εκκρεμότητες που μας βαραίνουν ψυχολογικά. Είναι μια περίοδος «ενεργειακής εκκαθάρισης»!

Στο άρθρο που ακολουθεί, θα δούμε αναλυτικά τα 5 σημεία-κλειδιά που πρέπει να προσέξει κάθε ζώδιο, ώστε να βγει αλώβητο –και ίσως πιο σοφό– από αυτή την ιδιαίτερη αστρολογική συγκυρία.

Κριός

Συγκράτησε τα λόγια σου: Από την φύση σου είσαι αρκετά αυθόρμητος και ωμά ειλικρινής, προσοχή όμως στα λόγια σου την επόμενη περίοδο γιατί μπορεί να ξεφύγουν πληροφορίες που θα σε εκθέσουν. Προφύλαξε μυστικά: Δείξε προσοχή ποιους εμπιστεύεσαι γιατί μπορεί να εμπιστευτείς σε ανθρώπους σχέδια, μυστικά δικά σου ή άλλων, που εντέλει να δημιουργήσουν μπέρδεμα. Συγκράτησε τις Τύψεις και τις Ενοχές: Σε αυτή τη χρονική περίοδο θα μπεις σε μία φάση απολογισμού και ανασκόπησης, είναι πολύ πιθανό να σε καταβάλουν κάποια δυσάρεστα συναισθήματα μετανιώνοντας για λάθη ή επιλογές του παρελθόντος. Μην βυθίζεσαι στις τύψεις και τις ενοχές, επικεντρώσου στους τρόπους εκείνους που θα σε βοηθήσουν να κλείσεις εκκρεμότητες, να ξεπεράσεις δύσκολα στάδια. Διατήρησε αποστάσεις ασφαλείας από την τοξικότητα: Μείνε μακριά από πηγαδάκια κουτσομπολιών, προσπάθησε να απέχεις από ανθρώπους που ύπουλα προσπαθούν να σου περάσουν τα δικά τους μηνύματα και εντέλει σε επιβαρύνουν ψυχολογικά. Επικεντρώσου στο κλείσιμο επαγγελματικών εκκρεμοτήτων: Πες όχι στην ανάληψη νέων υποχρεώσεων και ευθυνών, φρόντισε ωστόσο να ολοκληρώσεις ότι είχες αφήσει στη μέση!

Ταύρος

Επανένωση με φιλικά πρόσωπα: Σκεφτόσουν να κάνεις ένα reunion με παλιούς συμμαθητές ή πολύ απλά να σηκώσεις το τηλέφωνο και να επικοινωνήσεις με το φιλικό πρόσωπο που είχες παρεξηγηθεί, είχες απομακρυνθεί αλλά υπάρχει στην καρδιά σου; Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή! Επιθυμίες που έμειναν στην μέση: Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα βγάλεις από το χρονοντούλαπο σχέδια και επιθυμίες που είχαν μείνει στη μέση, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να δεις ένα όνειρο του χθες, να γίνεται τώρα πραγματικότητα. Μυστικά , ψέματα και παρεξηγήσεις: Κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων θα σε κουράσουν ή και θα σε μπερδέψουν, είτε είναι στις φιλικές σου σχέσεις , είτε και στις συνεργασίες. Διατήρησε αποστάσεις ασφαλείας και μην δίνεις τόση μεγάλη βαρύτητα στην γνώμη των άλλων, δεν είναι πάντα αντικειμενική! Προσοχή στις επενδύσεις: Η περίοδος θέλει αυτοσυγκράτηση στην τόλμη που μπορεί να σε παρασύρει σε άσκοπες σπατάλες οικονομικές, ή σε επιπόλαιες αισθηματικές επιλογές. Ερωτική Επιστροφή από το παρελθόν: Κάποιο άτομο από το ερωτικό σου παρελθόν είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει, η ουσία όμως είναι ότι εσύ πλέον έχεις αλλάξει επομένως μην βιαστείς να πάρεις την απόφαση μίας επανασύνδεσης.

Δίδυμοι

Προσοχή στις παρεξηγήσεις με ανωτέρους: Στον επαγγελματικό στίβο οι λέξεις σου μπορεί να παρερμηνευθούν. Πριν απαντήσεις σε έναν προϊστάμενο ή άτομο κύρους, σκέψου διπλά για να αποφύγεις άδικες κόντρες. Επαναδιαπραγμάτευση παλιών υποσχέσεων: Θέματα που αφορούν παλιές επαγγελματικές συμφωνίες ή υποσχέσεις που σου έδωσαν (ή έδωσες) επιστρέφουν. Είναι η ώρα να δεις αν τηρήθηκαν οι προσδοκίες και να θέσεις νέες βάσεις, χωρίς όμως να πιέσεις για οριστικές αποφάσεις τώρα. Όχι σε ριζικές αλλαγές καριέρας: Μπορεί να νιώθεις ότι «δεν είσαι εκεί που θέλεις», αλλά μην πάρεις κάποια καθοριστική απόφαση για αλλαγή τώρα, πάνω στην απελπισία σου. Χρησιμοποίησε την περίοδο για να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα σου, αντί να βιαστείς να πάρεις μία απόφαση. Υπομονή στις καθυστερήσεις: Θα βρεθείς αρκετά μπερδεμένος και διχασμένος είτε επειδή μπορεί να υπάρξει μία μεγάλη στασιμότητα στα επαγγελματικά, είτε επειδή υπάρχει μία δεύτερη πρόταση που επεξεργάζεσαι και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις! Οι καθυστερήσεις που γίνονται τώρα θα σου βγουν σε καλό, αρκεί να δείξεις προνοητικότητα. Ισορροπία ανάμεσα στο "φαίνεται" και στο "είναι": Μην αναλώνεις όλη σου την ενέργεια στη δημόσια εικόνα σου, στο πως θα εντυπωσιάσεις ή θα κερδίσεις την εύνοια. Αν η δουλειά σου σε κάνει να χάνεις την ηρεμία μέσα σου , ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητές σου και να δώσεις χώρο στην προσωπική σου ανακούφιση.

Καρκίνος

Διπλό τσεκάρισμα σε ταξίδια και μετακινήσεις: Αν σχεδιάζεις κάποια απόδραση ή επαγγελματικό ταξίδι, έλεγξε δύο και τρεις φορές εισιτήρια, κρατήσεις και διαβατήρια. Οι καθυστερήσεις και τα μπερδέματα στο πρόγραμμα είναι σχεδόν βέβαια, οπότε οπλίσου με υπομονή. Προσοχή σε νομικά έγγραφα: Η περίοδος δεν είναι κατάλληλη για να προχωρήσεις σε νέες συμβάσεις ή σε νομικές υποθέσεις. Απεναντίας πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεχτικός στις υπογραφές σου! Ολοκλήρωση σπουδών και επιμορφώσεων: Άφησες ένα σεμινάριο στη μέση ή μια πιστοποίηση που πάντα ήθελες να πάρεις; Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να επιστρέψεις στα θρανία και να ολοκληρώσεις αυτό που ξεκίνησες. Αν είσαι ήδη φοιτητής, θα υπάρχει προσωρινή καθυστέρηση στην έκβαση σπουδών ή και μία θολούρα που δεν σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς στα μαθήματά σου! Αμφισβήτηση παλιών πεποιθήσεων: Θα πιάσεις τον εαυτό σου να αναθεωρεί τη φιλοσοφία του για τη ζωή. Νέες πληροφορίες θα σε κάνουν να πετάξεις "σκουριασμένες" ιδέες που κουβαλάς από τα παιδικά σου χρόνια και δεν σου ταιριάζουν πια. Κράτα τις νέες ιδέες για σένα: Μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τον νέο τρόπο που σκέφτεσαι. Μην προσπαθήσεις να τους πείσεις τώρα. Δούλεψε τις ιδέες σου εσωτερικά και μοιράσου τις μετά τις 20/3.

Λέων

Οικονομικές αναποδιές: Να είσαι προνοητικός στα οικονομικά σου, είτε γιατί θα υπάρξουν έκτακτα έξοδα, φουσκωμένοι λογαριασμοί, είτε κάποια οφειλή του παρελθόντος που θα επανέλθει στο παρόν, σφίγγοντας τα «λουριά» Όχι σε νέες οικονομικές δεσμεύσεις - συμφωνίες: Απόφυγε να πάρεις τώρα ένα νέο δάνειο ή να κάνεις μια μεγάλη οικονομική δέσμευση. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν σύντομα και να βρεθείς εκτεθειμένος. Επιπλέον η υπογραφή σε ένα μισθωτήριο ή σε μία πώληση μπορεί στην πορεία να κριθεί ως μη συμφέρουσα επιλογή. Προσοχή στο συναισθηματικό "δούναι και λαβείν": Εκτός από τα χρήματα, αναθεωρείς και το πού δίνεις την ενέργειά σου. Αν νιώθεις ότι μια σχέση σε "αδειάζει" ψυχολογικά χωρίς να σου προσφέρει τίποτα, ήρθε η ώρα να βάλεις τα όριά σου. Επαφές με το ερωτικό παρελθόν: Μην ξαφνιαστείς αν χτυπήσει το κινητό από έναν πρώην σύντροφο που άγγιξε βαθύτατα την ψυχή σου ή και σε πλήγωσε. Μην βιαστείς για επανένωση, χρησιμοποίησε την επικοινωνία αυτή για να καταλάβεις τι έχει αλλάξει μέσα σου και τι αναζητάς πλέον. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης: Η περίοδος σε βοηθά να διακρίνεις φόβους, ανασφάλειες, ψυχολογικά και συναισθηματικά κατάλοιπα προκειμένου να ξεπεράσεις καταστάσεις!

Παρθένος

Απόφυγε οριστικές δεσμεύσεις και υπογραφές: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσεις τώρα έναν γάμο, μια νέα μόνιμη συνεργασία ή να υπογράψεις ένα σημαντικό συμβόλαιο. Περίμενε να ορθοδρομήσει ο Ερμής για να έχεις όλα τα δεδομένα στα χέρια σου. Διαχείριση παλιών παραπόνων: Θέματα που είχαν μείνει «κάτω από το χαλί» στις σχέσεις σου βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Αντί για καυγάδες, χρησιμοποίησε την περίοδο για να εξηγήσεις τι σε ενόχλησε στο παρελθόν και να λύσετε παρεξηγήσεις. Δυσκολία στην επικοινωνία: Οι μέρες θα φέρουν αλαλούμ επικοινωνιακό με τους ανθρώπους του σταθερού σου περιβάλλοντος. Άλλο θα ακούς, άλλο θα καταλαβαίνεις, ενώ θα σου είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστείς τα συναισθηματικά ξεσπάσματα των άλλων, εξαιτίας των παρεξηγήσεων. Συμβουλή: Προσπάθησε να ακούς περισσότερο, χωρίς να βιαστείς να κρίνεις, να αξιολογήσεις ή και να απαντήσεις. Αναζωπυρώσεις σχέσεων και συνεργασιών: Μην ξαφνιαστείς αν το τηλέφωνό σου χτυπήσει από τον παλιό ερωτικό σύντροφο που θέλει να αναθερμάνει το κλίμα μεταξύ μας. Πιθανό όμως είναι να έχεις και μία ειδοποίηση από έναν συνεργάτη του παρελθόντος! Καθυστερήσεις στην υλοποίηση στόχων: Προσπάθησε να μην γίνεις ο αυστηρός κριτής του εαυτού σου, δεδομένου ότι θα διακρίνεις ότι υπάρχει μία στασιμότητα στην υλοποίηση στόχων που αφορούν την καριέρα ή ακόμα και την προσωπική σου ζωή! Στην προσπάθειά σου να καταλάβεις τι φταίει θα ρίχνεις το φταίξιμο τη μία σε σένα, την άλλη στους άλλους!

Ζυγός

Τακτοποίηση εργασιακών εκκρεμοτήτων: Κάτι που θεωρούσες τελειωμένο στη δουλειά μπορεί να επιστρέψει και να ζητά διορθώσεις. Μην εκνευριστείς· κλείσε τις τρύπες τώρα για να μην σε βρουν μπροστά σου αργότερα. Προσοχή στις παρεξηγήσεις με συναδέλφους: Μικρά λάθη στη συνεννόηση μπορεί να φέρουν μεγάλες καθυστερήσεις. Να είσαι πολύ ξεκάθαρος στις οδηγίες που δίνεις και σε αυτές που δέχεσαι στο χώρο εργασίας. Το ημερήσιο πρόγραμμα δεν μπορεί να τηρηθεί: Η καθημερινότητά σου μπορεί να είναι λίγο χαοτική τις επόμενες μέρες, κάποια ραντεβού θα ακυρώνονται, κάποιες εργασίες θα καθυστερούν να ολοκληρωθούν. Διατήρησε ευελιξία σε ότι οργανώνεις γιατί οι μέρες σου θα βγάζουν «στραβάδια»! Ο εαυτός σου σε πρώτο πλάνο: Επειδή οι μέρες θα είναι εξαντλητικές, θα πρέπει να φροντίσεις με περισσότερη αγάπη τον εαυτό σου, κάνε δραστηριότητες που σε αποφορτίζουν από το στρες, δείξε επιμέλεια στην διατροφή, ξεκουράσου επαρκώς! Ωστόσο, σε ενημερώνω ότι αν πήρες την απόφαση τώρα να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αυτή την απόφαση θα είναι δύσκολο να την τηρήσεις με συνέπεια σε βάθος χρόνου! Φροντίδα και Μέριμνα στο κατοικίδιο: Με τον Ερμή ανάδρομο στους Ιχθύες είναι πολύ πιθανό να προβληματιστείς για κάποιο ζήτημα που αφορά το κατοικίδιό σου! Αφιέρωσε λίγο παραπάνω χρόνο και μερίμνησε για την φροντίδα σου!

Σκορπιός

Ερωτικές επιστροφές με νόημα: Το παρελθόν χτυπά την πόρτα σου, αλλά μην μπερδεύεσαι. Η επιστροφή ενός πρώην συντρόφου δεν γίνεται απαραίτητα για την επανασύνδεση, αλλά για να συνειδητοποιήσεις τι σου έλειπε τότε και τι αναζητάς πραγματικά τώρα. Πτώση δημιουργικότητας: Τις επόμενες μέρες μπορεί να νιώθεις ότι έχεις στερέψει από ιδέες και ότι όσο προσπαθείς να στύψεις το μυαλό σου για κάποιο καινούργιο σχέδιο, η δημιουργικότητά σου δεν στο επιτρέπει! Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου… χρειάζεται να κάνεις μία μικρή αποφόρτιση. Προσοχή στις παρεξηγήσεις με τα παιδιά ή και με τον ερωτικό σύντροφο: Αν είσαι γονιός, η επικοινωνία με τα παιδιά μπορεί να γίνει λίγο μπερδεμένη. Δείξε υπομονή και μην παίρνεις τοις μετρητοίς κάποιες αντιδράσεις τους αυτή την περίοδο. Αν είσαι σε μία μόνιμη αισθηματική σχέση είναι πολύ πιθανό να δημιουργούνται παράπονα και παρεξηγήσεις. Επανεκτίμηση της χαράς: Μπορεί να θέλεις να βγεις και να περάσεις καλά, αλλά κάτι να σε "κρατάει". Μην πιέζεις τον εαυτό σου, αν προτιμάς να μείνεις μέσα και να δεις μια παλιά ταινία, κάνε το χωρίς ενοχές. Αναρωτήσου αν αυτά που κάνεις για να διασκεδάσεις σε γεμίζουν πραγματικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις στην άκρη επιφανειακές ασχολίες και να εστιάσεις σε ό,τι δίνει ουσιαστικό νόημα στην καθημερινότητά σου. SOS σε εμπορικά και επιχειρηματικά σχέδια: Αυτή την περίοδο μπορεί να κουβεντιάζεις ή και να σκέφτεσαι κάποια νέα δημιουργικά ή επιχειρηματικά σχέδια… Η συμβουλή μου είναι να περιμένεις μετά τις 20/3 για να κάνεις ένα νέο βήμα, γιατί ο ενθουσιασμός μπορεί να σταθεί ζημιογόνος!

Τοξότης

Επιστροφή στις ρίζες: Η ανάγκη σου να έρθεις πιο κοντά στην οικογένεια είναι έντονη. Είναι η ιδανική στιγμή για να λύσεις παλιά παράπονα με τους γονείς ή τους οικείους σου, αρκεί η προσέγγιση να γίνει με συναισθηματική ειλικρίνεια. Προσοχή σε θέματα σπιτιού: Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις σπίτι ή να υπογράψεις ένα νέο μισθωτήριο, πρόσεχε πολύ τους όρους. Καθυστερήσεις σε μετακομίσεις ή μικροζημιές στο χώρο σου (κυρίως ηλεκτρολογικές) μπορεί να σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά: Τα τελευταία χρόνια κουράστηκες από τις ευθύνες και «βάρυνες» ψυχολογικά… Κάποιες καταστάσεις δεν τις έχεις ξεπεράσει με αποτέλεσμα να είσαι πιο ευάλωτος σε συζητήσεις, σκέψεις, σχέδια όπου αυτό το διάστημα τα βλέπεις όλα αρνητικά. Απελευθέρωση από οικογενειακά βάρη: Θα συνειδητοποιήσεις ότι κουβαλάς κάποιες πεποιθήσεις από το παρελθόν που δεν σου ανήκουν. Ήρθε η ώρα να πεις "αντίο" σε ό,τι σε περιορίζει συναισθηματικά. Νοσταλγία και επαφή με το παρελθόν: Τις επόμενες μέρες είναι πολύ πιθανό να γυρνούν θύμησες του χτες στο μυαλό σου και να συγκινείσαι σκεπτόμενος γεγονός ή και ανθρώπους που πέρασαν από την ζωή σου και άφησαν «εποχή»! Η νοσταλγία μπορεί να σε κατευθύνει να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία για να αναβιώσεις κάτι του παρελθόντος.

Αιγόκερως

Διπλοτσεκάρισμα σε μηνύματα και email: Πριν πατήσεις το «αποστολή», σιγουρέψου ότι το μήνυμά σου είναι ξεκάθαρο. Ο κίνδυνος να παρεξηγηθείς ή να στείλεις κάτι σε λάθος παραλήπτη είναι αυξημένος. Backup και προστασία αρχείων: Φρόντισε να έχεις αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σου αρχεία και έγγραφα ή και στις επαφές σου στο κινητό σου. Η τεχνολογία μπορεί να σου παίξει παιχνίδια και να χαθούν δεδομένα που χρειάζεσαι. Προσοχή στις μετακινήσεις και το όχημα: Αν το αυτοκίνητο ή το μεταφορικό σου μέσο βγάλει μια παλιά βλάβη, μην την αγνοήσεις. Κάνε τις απαραίτητες επισκευές, αλλά απέφυγε την αγορά ενός νέου οχήματος αυτή την περίοδο. Αναβλητικότητα στις αποφάσεις: Θα υπάρξει ένα προσωρινό μπλοκάρισμα στην ροή και εξέλιξη αποφάσεων – απαντήσεων, είτε αυτό προέρχεται από εσένα, είτε από τα άτομα που έρχεσαι σε επαφή! Το δίλημμα, η σύγχυση και η παρεξήγηση δεν θα λείψουν. Πες ΟΧΙ σε νέες συμφωνίες: Είτε επρόκειτο για λεκτική συμφωνία είτε για κάποιο έγγραφο θυμήσου ότι μέχρι τις 20/3 πρέπει να κρατάς το στόμα σου κλειστό κα να μην δίνεις μεγάλες υποσχέσεις!

Υδροχόος

Πιέσεις στα οικονομικά: Μέχρι τις 20/3 αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις σε εισπράξεις, αλλά και κάποια έκτακτα έξοδα που θα αποσυντονίσουν τον προϋπολογισμό σου. Λειτούργησε συγκρατημένα και πες όχι στις άσκοπες σπατάλες! Προσοχή στις αγορές: Το διάστημα αυτό μπορεί να παρασυρθείς επιπόλαια σε μία αγορά που θα την μετανιώσεις, είτε επειδή μπορεί να αποδειχθεί ελαττωματική, είτε ιδιαίτερα δαπανηρή σε σημείο που θα νιώσεις ότι «ξεγελάστηκες»! Επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων σου: Αναρωτήσου τι έχει πραγματική αξία για σένα, τι είναι σημαντικό, χρήσιμο, απαραίτητο, σε αυτή την ανασκόπηση θα διαπιστώσεις ότι κρατούσες πράγματα στο πλευρό σου απλά και μόνο από συνήθεια. Οικονομικές εκκρεμότητες με άλλους: Αν χρωστάς ή σου χρωστάνε, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις μια συζήτηση για το πώς θα τακτοποιηθεί το θέμα, χωρίς όμως να πιέσεις για άμεσες λύσεις. Ωστόσο σε προειδοποιώ: Το διάστημα αυτό προσπάθησε να αποφύγεις κάθε μορφή δανεισμού (για να μην επιβεβαιωθεί η φράση «δανεικά και… αγύριστα» )

