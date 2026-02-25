Πένθος για τον γνωστό ηθοποιό Μάρτιν Σορτ: Πέθανε η κόρη του, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

Η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, η μεγαλύτερη κόρη του γνωστού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, πέθανε σε ηλικία 42 ετών. Ο εκπρόσωπος του Short επιβεβαίωσε την είδηση ​​στην USA TODAY σε δήλωσή του την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η οικογένεια Short είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή», συνεχίζει η δήλωση. «Η Katherine ήταν αγαπημένη από όλους και θα μείνει στη μνήμη μας για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».



Το TMZ ήταν το πρώτο που ανέφερε την είδηση. Η USA TODAY επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες για περισσότερες πληροφορίες.



Η κόρη του Σορτ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 2006 και απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια το 2010. Ήταν αδειούχος κλινική κοινωνική λειτουργός που διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο Λος Άντζελες και ειδικευόταν στην υιοθεσία, το άγχος, την κατάθλιψη, τις διαταραχές προσωπικότητας, το πένθος και την απώλεια, την αυτοκτονική τάση και τις δυσκολίες στις σχέσεις.