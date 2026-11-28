Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Λάκη Παπαγγέλη. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα και του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (27/11), σε ηλικία 67 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Παπαγγέλης συνέδεσε το όνομά του με δύο ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας σημαντική παρουσία τόσο στην ομάδα της Ηπείρου όσο και στους «ερυθρόλευκους».

Η ποδοσφαιρική του πορεία άρχισε από τα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα, προτού το 1977 κάνει το βήμα για την πρώτη ομάδα, με προπονητή τον Αντώνη Γεωργιάδη. Έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στα Ιωάννινα, το 1984 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος Ελλάδας. Παράλληλα, συμμετείχε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 1986, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το 1987 επέστρεψε στον ΠΑΣ Γιάννινα και παρέμεινε στην ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 1991. Στις δύο περιόδους που φόρεσε τη φανέλα της ηπειρωτικής ομάδας κατέγραψε συνολικά 199 συμμετοχές και 11 γκολ. Με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια πρωταθλήματος, σημειώνοντας τρία τέρματα.

Στα επόμενα χρόνια της καριέρας του πέρασε από τον Όλυμπο Κέρκυρας, τον Ναυπακτιακό και τον Θεσπρωτό, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ερασιτεχνών, της Ολυμπιακής και της Μεσογειακής ομάδας.

Η σχέση του με τον ΠΑΣ Γιάννινα δεν ολοκληρώθηκε με την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Παρέμεινε στον σύλλογο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στα τμήματα υποδομής, ενώ εργάστηκε και ως βοηθός του Στεφάν Ντεμόλ στην πρώτη ομάδα. Αργότερα, επί διοίκησης Γιώργου Χριστοβασίλη, ανέλαβε και καθήκοντα γενικού αρχηγού.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Κυριακή (29/11), στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα.