Πένθος στο Ιράν: 20χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς σε διαδηλώσεις

Η αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν έχει αγγίξει πλέον και τον χώρο του ποδοσφαίρου, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη. Σύμφωνα με πολλές αναφορές, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυρά των ιρανικών Αρχών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων κατά του καθεστώτος.

Πρόκειται για τον Σαλάρ Μπεχνταρί, 20 ετών, τερματοφύλακα της Αλουμίνιουμ Αράκ, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε ενώ συμμετείχε στις διαδηλώσεις.

Σφαίρα στην καρδιά και τον λαιμό

«Με θλίψη αναφέρουμε τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο ποδοσφαιριστή της Persian Gulf Pro League», σημειώνει χαρακτηριστικά ο λογαριασμός Persian Soccer.

🖤 We have sadly received the first confirmed report of a Persian Gulf Pro League player being killed.



Salar Behdari was only 20, a goalkeeper for Aluminium Arak FC.



He was shot directly in the heart and neck for protesting, by the Islamic Republic’s death squads.



A promising… pic.twitter.com/Spab0RWCsh — Persian Soccer 🇮🇷 (@prznsoccer) January 22, 2026

«Ο Σαλάρ Μπεχνταρί ήταν μόλις 20 ετών και αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας στην Αλουμίνιουμ Αράκ. Πυροβολήθηκε στην καρδιά και τον λαιμό από τις δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας επειδή διαμαρτυρήθηκε. Ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός ποδοσφαιριστής, με όλη του τη ζωή μπροστά του, αποτελεί ακόμη ένα θύμα της αιματηρής καταστολής στο Ιράν».



Το κύμα διαδηλώσεων, το πιο εκτεταμένο από το 1979, συνεχίζει να συγκλονίζει την Ισλαμική Δημοκρατία εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους απαιτώντας ελευθερίες και πολιτική αλλαγή, με τον αριθμό των θανάτων να αυξάνεται δραματικά μέρα με τη μέρα.