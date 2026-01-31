Πένθος στο Ιράν: 27χρονη ποδοσφαιρίστρια δολοφονήθηκε σε διαδήλωση στην Τεχεράνη

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν, με τα θύματα της βίαιης καταστολής να αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Ανάμεσά τους και μία 27χρονη ποδοσφαιρίστρια που κατέληξε μετά από πυρά των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Η Ζάχρα Αζαντπούρ δολοφονήθηκε από τις δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δυτική πλευρά της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια εξέργεσης στο Καράτζ.

Η Αζαντπουρ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς αγωνιζόταν στην Μεχρεγκάν Παρντίς της Τεχεράνης. Είχε μία μακρόχρονη καριέρα και στο παρελθόν είχε φορέσει τα χρώματα των Αζαράχς και Σάμπα.

Είχε διατελέσει μέλος προπονητικών καμπ της εθνικής γυναικών του Ιράν, ενώ ήταν γνωστή και για τις δεξιότητές της στην ορειβασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Ιρανός δημοσιογράφος, Μοτζτάμπα Πουρμπάχς, η σορός της άτυχης νεαρής αθλήτριας παραδόθηκε στην οικογένεια της τρεις ημέρες μετά το τραγικό γεγονός. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμσάχρ, μέρος όπου μεγάλωσε.

Ο γυναικείος αθλητισμός στο Ιράν

Η ενασχόλησή της με το ποδόσφαιρο αποτέλεσε από μόνη της επαναστατική πράξη. Η στερεοτυπικές αντιλήψεις όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό είναι ευρέως γνωστές. Οι αθλήτριες στην Τεχεράνη βιώνουν την καταπίεση και υποχρεώνονται να αγωνίζονται σε συνθήκες περιορισμού και αυστηρά οριοθετημένων κανόνων.

Τέλος, ο γυναικείος αθλητισμός στο Ιράν ταλανίζεται από την υποχρηματοδότηση, τις έλλειψη βασικών υποδομών, αλλά και την απουσία ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση τραυματισμών. Παράλληλα, ο περιορισμός στον αριθμό των θεατών, αλλά και η προσπάθεια των Ισλαμικών Δυνάμεων να αποκρύψουν τις αθλητικές δραστηριότητες των γυναικών στο Ιράν, καθιστούν την προσπάθεια τους συχνά «αόρατη» στο λαό της χώρας.