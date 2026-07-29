Πένθος στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η Μαίρη Νταλμάς

Η Μαίρη Νταλμάς, η ηθοποιός και τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 60’s και μεσουράνησε στις πίστες στα 70’s και 80’s έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Την είδηση έκανε γνωστή η φίλη και συνάδελφός της, Μαρία Κατινάρη, με ανάρτηση που έκανε στο Facebook. «Μαιρούλα μου σε θυμάμαι στα καμαρίνια του Lindo, με αστραφτερή ματιά, όμορφη, πληθωρική μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους! Μετά χαθήκαμε και βρεθήκαμε εδώ στο fb και χαρήκαμε… Σήμερα έμαθα πως άλλαξες γειτονιά… Καλό ταξίδι στο Φως Μαίρη Νταλμάς. Θα θυμάμαι πάντα το φως των ματιών σου, τα ζεστά σου χέρια και το χαμόγελό σου... Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους... Μαίρη Νταλμάς: Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και ηθοποιός του κινηματογράφου, γεννημένη στον Πειραιά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Μια μεγάλη καριέρα

Η Μαίρη Νταλμάς γεννήθηκε το 1946 στον Πειραιά και στη μακρόχρονη καριέρα της άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο.

Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, ενώ ο πολύς κόσμος τη θυμάται από τις εμφανίσεις της στην Ιερά Οδό και στα νυχτερινά κέντρα της παραλιακής.

φωτογραφία Facebook

Στο σινεμά ερμήνευσε τραγούδια στις ταινίες: «Το Τεμπελόσκυλο» (1963), «Ένα Παιδί Χωρίς Όνομα» (1964), «Αθήνα Ώρα Δώδεκα» (1964), «Είναι Μεγάλος ο Καημός» (1964) και «Μην Αδικήσεις Ορφανή» (1966).

Στο θέατρο συμμετείχε σε επιθεωρήσεις και μουσικές παραστάσεις, όπως στο έργο «Τα σαγόνια της εφορίας» που ανέβηκε στο «Λουζιτάνια» τη σεζόν 1978-1979.