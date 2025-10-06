Πένυ Σκάρου: Σοκάρει η συγκλονιστική αποκάλυψη «Με βίασε και έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με γυναίκα»

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Κατήγγειλε τον βιασμό της από έναν άνδρα που γνώριζε, ενώ η ίδια εκείνη την περίοδο είχε σχέση με μια κοπέλα.

«Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που με βίασε ένας άνθρωπος 70 ετών. Ήταν γνωστός μου, ήμασταν παρέα και μου είπε να πάμε να πιούμε ένα ποτό σπίτι του και μου έριξε κάτι στο ποτό. Δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη μέρα ότι κάτι έχει συμβεί και τελικά μετά από έναν μήνα διαπίστωσα ότι έμεινα έγκυος ενώ είχα σχέση με μια κοπέλα. Και έτσι το κατάλαβα και έκανα την καταγγελία. Θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτό...» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Ακόμη και τώρα μου είναι δύσκολο να το συζητάω, έχει οριστεί δικάσιμος για τις 8 Οκτωβρίου. Το δύσκολο κομμάτι το πέρασα τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Τα τελευταία χρόνια βλέπω εφιάλτες... όταν δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο άλλος πάνω σου...».

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τον άνθρωπο αυτό εξήγησε: «Ο άνθρωπος αυτός ήταν πελάτης στο μαγαζί που δούλευα, τον ήξερα 4 - 5 μήνες. Δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου... Αν είχα έστω και μια υποψία για μένα ότι κάτι έκανα εγώ λάθος, δεν θα έμπαινα στην διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία.

Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που κατάλαβα ότι έχω βιαστεί. Τον ρώτησα «τι έχει συμβεί;» και εκείνος το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε πάνω μου, ότι «γιατί, αφού ήταν ωραίο...». Για καλή μου τύχη απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, γιατί το έχω ως φοβία και κάτι πολύ κακό το να κάνω έκτρωση.

Τον πήρα τηλέφωνο, τον έβρισα και εκείνος μετά τα «γύρισε»... δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω. Του είπα να κάνει τεστ DNA. Ισχυρίστηκε ότι είχαμε συναισθηματική σχέση και ότι την σχέση την ολοκληρώσαμε την ημέρα εκείνη. Αν ήμουν με αγόρι θα το έριχνα στο αγόρι μου, αλλά είμαι bisexual. Η τότε κοπέλα μου δεν αντέδρασε καλά και δεν με στήριξε ιδιαίτερα. Προσπάθησε όμως... Θύμωσε γιατί πήγα σπίτι του, αλλά εγώ δεν το θεώρησα επικίνδυνο».

Και κλείνοντας είπε: «Εδώ και τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ελεύθερος και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η μητέρα μου είναι δίπλα μου και ο πατέρας μου το έμαθε πολύ πιο μετά, το κρατήσαμε κρυφό και το ξέρει εδώ και ενάμιση χρόνο».