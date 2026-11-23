Η PeopleCert εξασφάλισε διπλή αναβάθμιση προοπτικών από τη Moody’s και τη Fitch Ratings, σε μια εξέλιξη που στέλνει ισχυρό θετικό σήμα στις αγορές για την πορεία του Ομίλου.

Οι δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν την πρόοδο της PeopleCert στην ενσωμάτωση της City & Guilds, του ιστορικού βρετανικού φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης που εξαγόρασε η PeopleCert το 2025, καθώς και τις καλές επιχειρηματικές επιδόσεις και τη δυναμική για περαιτέρω μείωση της δανειακής μόχλευσης.

Αναβάθμιση των προοπτικών από σταθερές σε θετικές

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της PeopleCert από σταθερές σε θετικές, επιβεβαιώνοντας την πιστοληπτική διαβάθμιση B2, ενώ η Fitch Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές σε σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική διαβάθμιση B+.

Στο επίκεντρο των αξιολογήσεων βρίσκεται η ενσωμάτωση της City & Guilds και η συμβολή της στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Θετικά αξιολογείται και το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της PeopleCert, που υποστηρίζει την υψηλή κερδοφορία και την παραγωγή ταμειακών ροών.

Η Moody’s επισημαίνει ότι η εξαγορά διεύρυνε τη βάση εσόδων της PeopleCert και διακρίνει πρόσθετα περιθώρια ενίσχυσης των λειτουργιών της μέσα από τεχνολογικές επενδύσεις και βελτίωση των διαδικασιών. Αναγνωρίζει επίσης την ηγετική θέση της PeopleCert στους τομείς των επαγγελματικών πιστοποιήσεων και τεχνικών προσόντων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης γλωσσικών δεξιοτήτων.

Από την πλευρά της, η Fitch Ratings υπογραμμίζει ότι οι συνέργειες από την ενσωμάτωση της City & Guilds επιτυγχάνονται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, κυρίως μέσω εξοικονόμησης κόστους προσωπικού και δαπανών προς προμηθευτές τεχνολογίας, στηρίζοντας την ανάκαμψη της κερδοφορίας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η εξαγορά εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο της PeopleCert στους τομείς των επαγγελματικών προσόντων, της απονομής πιστοποιήσεων και της αξιολόγησης, της μαθητείας και της κατάρτισης. Η διεύρυνση αυτή περιορίζει την εξάρτηση από συγκεκριμένα προϊόντα και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εσόδων.

Για τον κ. Βύρωνα Νικολαΐδη, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου PeopleCert, η ενσωμάτωση της City & Guilds αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ενίσχυση του Ομίλου και τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στο παγκόσμιο οικοσύστημα εκπαίδευσης. Η κατεύθυνση είναι σαφής: μείωση του δανεισμού, συνέχιση των επενδύσεων στις πιστοποιήσεις, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των συνεργατών, των εκπαιδευόμενων και της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι αναβαθμίσεις των προοπτικών αποτυπώνουν τη θετικότερη εκτίμηση της Moody’s και της Fitch Ratings για την πορεία της PeopleCert, με κοινό σημείο αναφοράς την πρόοδο στην ενσωμάτωση της City & Guilds, την παραγωγή ταμειακών ροών και την προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης της δανειακής μόχλευσης.