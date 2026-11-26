Μια πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς με αποδέκτες οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες υλοποίησε για ακόμη μία χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.). Με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Γιώργο Βάλλη, η Ένωση προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε 36 οικογένειες και 48 παιδιά του Δήμου Περάματος.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Αργώ», με πρόεδρο τη Ρένα Βέγκου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κινητοποίησης φορέων για τη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας πιέζουν πολλά νοικοκυριά, η πρωτοβουλία επιχείρησε να καλύψει μέρος των βασικών αναγκών τους, προσφέροντας παράλληλα χαρά στα παιδιά.

Τρόφιμα και δωροεπιταγές για μικρούς και μεγάλους

Μετά το τέλος της καλοκαιρινής ναυτιλιακής περιόδου, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. προχώρησε στη διανομή 200 κιλών κρέατος, καθώς και δωροεπιταγών από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ώστε να ενισχυθούν οι οικογένειες στην κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.

Ξεχωριστή μέριμνα υπήρξε για τα 48 παιδιά, τα οποία έλαβαν επιπλέον δωροεπιταγές από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιών. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο όχι μόνο την υλική ενίσχυση, αλλά και τη δημιουργία στιγμών χαράς και αισιοδοξίας για τους μικρούς αποδέκτες.

Μια δράση με σταθερή παρουσία κάθε χρόνο

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος μιας σταθερής προσπάθειας κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. και το Κέντρο Πολιτισμού «Αργώ». Για την Ένωση, η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δεν αποτελεί περιστασιακή πρωτοβουλία, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης και της αποστολής της.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, στάθηκε στη σημασία της διαρκούς παρουσίας δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, τονίζοντας την ανάγκη η αλληλεγγύη να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις και όχι να περιορίζεται σε λόγια.

Παράλληλα με τη διεκδίκηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων της θάλασσας, η Ένωση επιδιώκει να αναπτύσσει δράσεις με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Οι αξίες της συνεργασίας, της συναδελφικότητας και της αλληλοβοήθειας, που χαρακτηρίζουν το ναυτικό επάγγελμα, μεταφέρονται έτσι και έξω από τον επαγγελματικό χώρο.

Πίσω από την προσφορά των 200 κιλών κρέατος και των δωροεπιταγών βρίσκονται 36 οικογένειες και 48 παιδιά, αλλά και η προσπάθεια να μη νιώθει κανείς μόνος απέναντι στις δυσκολίες. Όπως αναδεικνύει η πρωτοβουλία, η κοινωνική προσφορά αποτελεί και αυτή μέτρο της ευθύνης ενός επαγγελματικού φορέα απέναντι στην κοινωνία.