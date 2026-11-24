Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε την αντικατάσταση του τμήματος του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο Πέραμα που είχε υποστεί θραύση. Πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία πραγματοποίησαν τον τηλεοπτικό έλεγχο του δικτύου στην περιοχή, όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη επέμβαση, κατά την διάρκεια του οποίου εντοπίστηκαν εκτεταμένες φθορές σε τμήματα του αγωγού πριν και μετά από το σημείο της βλάβης.

Με βάση τα ευρήματα, η ΕΥΔΑΠ προχωρά προληπτικά στην αντικατάσταση και αυτών των τμημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του αγωγού και να περιορίσει την ανάγκη για μελλοντικές παρεμβάσεις στην περιοχή.

Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες το συντομότερο δυνατό, τρία τεχνικά συνεργεία θα εργάζονται παράλληλα σε τρία μέτωπα, σε 24ωρη βάση. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, η προσωρινή παράκαμψη του δικτύου αποχέτευσης εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του για τις κατοικίες της περιοχής.