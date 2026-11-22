Μεγάλη αναστάτωση στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει στο Πέραμα η θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, καθώς τα συνεργεία πρέπει να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες εργασίες στον βασικό οδικό άξονα της περιοχής. Πρόκειται για τον δρόμο που συνδέει το Πέραμα με την υπόλοιπη Αττική και αποτελεί βασική πρόσβαση για όσους μετακινούνται προς και από τη Σαλαμίνα.

Η διέλευση των οχημάτων γίνεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, καθώς περνούν διαδοχικά από το σημείο, ένα κάθε φορά, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η αποκατάσταση της ζημιάς αναμένεται να απαιτήσει αρκετά εικοσιτετράωρα.

Εκσκαφή πέντε μέτρων για την επισκευή του αγωγού

Η ζημιά εντοπίζεται στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται κάτω από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα λύματα να αναδύονται στην επιφάνεια του δρόμου.

Για την αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία η εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων και σε διάμετρο περίπου δέκα μέτρων, γεγονός που κάνει τις εργασίες ιδιαίτερα δύσκολες.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, η παρέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να αποτραπεί η επιστροφή των λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο και, κατ’ επέκταση, στις κατοικίες της περιοχής.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να διευκολυνθεί η επισκευή, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη δημιουργήσει προσωρινή παράκαμψη του δικτύου (bypass). Περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης, τα λύματα αντλούνται, ώστε να μειωθεί η ποσότητα που καταλήγει στο κατεστραμμένο τμήμα του αγωγού με κατεύθυνση την Ψυττάλεια.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα επιτρέψει στους τεχνικούς να προσεγγίσουν το σημείο της βλάβης και να προχωρήσουν στις απαραίτητες συγκολλήσεις.

Έκκληση στους οδηγούς για τις μετακινήσεις προς τη Σαλαμίνα

Η βλάβη έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, καθώς ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του Περάματος με την υπόλοιπη Αττική.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Λαγουδάκος, από τον δρόμο περνούν κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τόσο από το Πέραμα προς τη Σαλαμίνα όσο και αντίστροφα, εφόσον δεν συντρέχει επείγων λόγος, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια των οδηγών, καθώς πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στον οποίο έχουν προσωρινά τροποποιηθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία πραγματοποιείται με τη συνδρομή και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του Δήμου Περάματος.

Αρχικά, προτεραιότητα είναι η άντληση των λυμάτων και η αποστράγγιση του χώρου, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν με ασφάλεια οι εκσκαφές και οι εργασίες επισκευής του αγωγού.

Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι η επιχείρηση θα χρειαστεί λίγα εικοσιτετράωρα, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τα βαρέα οχήματα και η καταπόνηση του οδοστρώματος

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη θραύση του αγωγού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο Γιάννης Λαγουδάκος, ωστόσο, αναφέρθηκε στα μεγάλα φορτία που δέχεται καθημερινά ο συγκεκριμένος δρόμος εξαιτίας της διέλευσης βαρέων οχημάτων.

Όπως σημείωσε, από τον οδικό άξονα περνούν φορτηγά που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια της COSCO, τριαξονικά οχήματα που εξυπηρετούν τον Ναύσταθμο, αλλά και μεγάλα φορτηγά που μεταφέρουν σκάφη προς τα ναυπηγεία της περιοχής.

«Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», σχολίασε ο δήμαρχος, αποδίδοντας την εκτίμησή του στην έντονη επιβάρυνση που δέχονται οι υποδομές του Περάματος.