Πέρασε ένα παγάκι σε καυτό τηγάνι πριν ρίξεις τα λαχανικά – Η τεχνική που κάνουν οι σεφ στο σπίτι

Με την πρώτη ματιά, το να τρίψεις ένα παγάκι πάνω σε καυτό τηγάνι πριν ψήσεις λαχανικά μοιάζει περιττό. Κι όμως, πρόκειται για μια έξυπνη τεχνική που χρησιμοποιούν επαγγελματίες μάγειρες για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα χωρίς επιπλέον εξοπλισμό ή περίπλοκες διαδικασίες. Ο λόγος είναι απλός: το απότομο θερμικό σοκ από την επαφή του πάγου με την καυτή επιφάνεια δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα ατμού. Αυτό βοηθά στην πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο τηγάνι, επιτρέποντας στα λαχανικά να αποκτήσουν τραγανή κρούστα εξωτερικά, ενώ στο εσωτερικό τους παραμένουν ζουμερά και μαλακά.

Εφάρμοσε το μικρό αυτό μυστικό και ανακάλυψε πώς μια απλή κίνηση μπορεί να απογειώσει τη γεύση και την υφή των λαχανικών σου.