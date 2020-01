Οφθαλμαπάτη: Που "σπάει τον εγκέφαλο" - Τολμήστε να την κάνετε [vid]

Οφθαλμαπάτη: Θα βλέπετε γύρω σας το μαύρο και άσπρο σαν πράσινο και κόκκινο!

Οφθαλμαπάτη: Σύμφωνα με τον independent.co.uk, είναι βασισμένη σε μια παλιά ανακάλυψη ενός αμερικανού ψυχολόγου ονόματι McCollough το 1965. Γι' αυτό και το φαινόμενο, που περιγράφει αυτή η οφθαλμαπάτη, ονομάζεται "φαινόμενο McCollough". Δείτε πώς λειτουργεί.

Κοιτώντας για κάποια ώρα δύο συγκεκριμένες εικόνες με τις κάθετες και οριζόντιες γραμμές, αρχίζετε να βλέπετε το μαύρο και το άσπρο, ως πράσινο και κόκκινο. Η οφθαλμαπάτη αυτή θέλει πολύ προσοχή, καθώς οι συνέπειες μπορεί να διαρκέσουν έως και τρεις μήνες. Το τέχνασμα εξηγείται από τον Tom Scott στο κανάλι του YouTube με τίτλο “Things You Might Not Know”.

Οφθαλμαπάτη: Πώς θα την κάνετε

Θα πρέπει να κοιτάζετε το παρακάτω πλέγμα μαύρων και λευκών γραμμών και, αρχικά, να επιβεβαιώσετε ότι πράγματι φαίνονται ως μαύρες και άσπρες.

Στη συνέχεια θα πρέπει να κοιτάζετε εναλλάξ το παρακάτω τετράγωνο που περιέχει κόκκινες και μαύρες ρίγες και εκείνο που περιέχει πράσινες και μαύρες ρίγες, για διάστημα έως τρία λεπτά.

Στη συνέχεια πρέπει να κοιτάξετε πάλι το πλέγμα με τις μαύρες και άσπρες γραμμές για μια ακόμη φορά. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε ότι οι πάνω δεξιές και οι κάτω αριστερές κάθετες ρίγες στο μαύρο και άσπρο πλέγμα είναι λίγο ροζ, ενώ οι πάνω αριστερές και οι κάτω δεξιές οριζόντιες ρίγες θα πρέπει να εμφανίζονται ελαφρώς πράσινες!