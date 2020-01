Αυτό είναι το κόλπο για το καθάρισμα των αυγών σε δευτερόλεπτα [vid]

Τα βραστά αυγά αν και ετοιμάζονται εύκολα, έχουν ωστόσο ένα δύσκολο κομμάτι, αυτό του ξεφλουδίσματος. Συνήθως το ξεφλούδισμα επιχειρείται όταν τα αυγά είναι ακόμη καυτά, κάνοντας τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη. Ένα κόλπο, που δημοσιεύτηκε σε βίντεο στο Twitter και έχει ήδη πάνω από 3,8 εκατ. προβολές, δείχνει πώς να καθαρίζετε τα αυγά σε λίγα δευτερόλεπτα.

Στο βίντεο με το κόλπο για το ξεφλούδισμα των αυγών που έγινε viral, διακρίνουμε κάποιον να τοποθετεί ένα βραστό αυγό μέσα σε ένα ποτήρι. Προσθέτει στο ποτήρι λίγο νερό και στη συνέχεια κλείνει με την παλάμη του το ποτήρι και αρχίζει να το χτυπάει για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά το βγάζει και τραβάει το τσόφλι το οποίο όπως φαίνεται, βγαίνει πανεύκολα.

Δείτε το βίντεο από το Twitter που έγινε αμέσως viral:

Apparently I've been cracking open hard boiled eggs wrong all this time... who knew? 👍 pic.twitter.com/hz6eNnWUkc