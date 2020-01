Καναδάς - Λάθος... πυρηνικός συναγερμός: Ειδοποιήσεις σε εκατομμύρια πολίτες χωρίς λόγο

Καναδάς - Λάθος... πυρηνικός συναγερμός: Ωστόσο, οι αρχές λίγο αργότερα τον ανακάλεσαν λέγοντας ότι τελικά δεν είχε συμβεί τίποτα. Όπως έγινε γνωστό, γύρω στις 7:30 πμ τοπική ώρα χρήστες κινητού στο Οντάριο δέχτηκαν ένα μήνυμα συναγερμού για ένα υποτιθέμενο περιστατικό στο εργοστάσιο Πίκερινγκ. Λιγότερο από μια ώρα αργότερα οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι το μήνυμα ήταν εσφαλμένο.

"Σημαντική ενημέρωση: ο συναγερμός σχετικά με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Πίκερινγκ εστάλη εσφαλμένα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ή για το περιβάλλον", ανέφεραν οι αρχές στο Twitter χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Το αρχικό μήνυμα ανέφερε ότι δεν υπήρξε ασυνήθιστη απελευθέρωση ραδιενέργειας από το εργοστάσιο αυτό, το οποίο βρίσκεται στις ακτές της Λίμνης Οντάριο, περίπου 50 χλμ ανατολικά του κέντρου του Τορόντο.

Important update: the alert regarding #Pickering Nuclear was sent in error. There is no danger to the public or environment.

Μήνυμα του δημάρχου του Πίκερινγκ

Like many of you, I was very troubled to have received that emergency alert this morning. While I am relieved that there was no actual emergency, I am upset that an error such as this occurred. I have spoken to the Province, and am demanding that a full investigation take place.