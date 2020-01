Eminem: Σάλος με το νέο του τραγούδι, αστειεύεται για την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε [pics]

Eminem: Από το πουθενά, χωρίς να έχει προαναγγελθεί, ο Eminem κυκλοφόρησε την Παρασκευή έναν νέο δίσκο με τίτλο "Music to Be Murdered By", ο οποίος, ωστόσο, έχει προκαλέσει -ήδη- έντονες αντιδράσεις!

Eminem: Ο 47χρονος ράπερ επεφύλασσε μία τεράστια έκπληξη, σήμερ, Παρακευή (17/1), καθώς έτσι ξαφνικά κυκλοφόρησε έναν νέο δίσκο με τίτλο "Music to Be Murdered By", τον οποίο και έχει εμπνευστεί από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ! Το εξώφυλλο του δίσκου, άλλωστε, θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το μοναδικό άλμπουμ, που κυκλοφόρησε ποτέ ο σπουδαίος σκηνοθέτης, με τον ίδιο τίτλο, το 1958! Όπως και ο Χίτσκοκ, έτσι και ο Eminem ποζάρει σημαδεύοντας τον εαυτό του με ένα πιστόλι. Μάλιστα, ένα από τα κομμάτια του δίσκου έχει τίτλο "Alfred" και περιλαμβάνει έναν μονόλογο, 30 δευτερολέπτων, του «άρχοντα του σασπένς».

Σε ένα άλλο τραγούδι του άλμπουμ, δε, και συγκεκριμένα στο ''Unaccommodating'', γίνεται αναφορά στην τρομοκρατική επίθεση που είχε συμβεί τον Μάιο του 2017 στο Μάντσεστερ, σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε. Εκεί, είχαν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι. Για τον στίχο, λοιπόν, «But I’m contemplating yelling ''bombs away'' on the game, like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting», πολλοί... βράζουν στο Twitter, κατηγορώντας τον Eminem ότι δεν σέβεται τη μνήμη των νεκρών!

YALL LISTEN EMINEM REALLY RAPPED ABOUT MANCHESTER AND ARIANA😮 pic.twitter.com/oUJXjbb2u1 — messy minaj (@slayyytersk8ter) 17 Ιανουαρίου 2020

Ωστόσο, άλλοι θυμίζουν ότι ο Eminem είχε δώσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ...