Νταν Μπιλζέριαν: Έχασε εξωφρενικό ποσό από την νίκη του ΜακΓκρέγκορ [vid]

Νταν Μπιλζέριαν: Μπορεί με τις γυναίκες να είναι μετρ, αλλά όπως φαίνεται στο στοίχημα δεν το έχει. Ακριβά κόστισε στον Νταν Μπιλζέριαν η νίκη του ΜακΓκρέγκορ επί του Σερόνε τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ ο εκκεντρικός και ζάμπλουτος Αμερικανός πόνταρε ένα εκατομμύριο δολάρια υπέρ της νίκης του «Cowboy» επί του Ιρλανδού με αποτέλεσμα στα 40 δεύτερα να... κλαίει τα λεφτά του.

Όχι κι άσχημα. 40 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο πρωταθλητής UFC να κλείσει στόματα όσων δεν τον πίστευαν. Δείτε το βίντεο.

Anyone want to check on Dan Bilzerian? He lost all of this in 40 seconds tonight pic.twitter.com/5w7Sik0QGS