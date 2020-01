Παίκτης NBA άστεγος: Συγκλονιστικά βίντεο - Σε άθλια κατάσταση τον χτυπούν στο δρόμο [vids]

Παίκτης NBA άστεγος:: Σοκάρουν τα πλάνα με την τραγική κατάληξη που έχει ο πρώην άσος του NBA, Ντελόντε Ουέστ, ο οποίος περιπλανιέται άστεγος στην Ουάσινγκτον Ο άλλοτε ΝΒΑer βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί άστεγος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ο Ντελόντε Ουέστ αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα η ζωή του να έχει πάρει την κάτω βόλτα. Μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας δύο βίντεο που δείχνουν την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Στο πρώτο φαίνεται να τον χτυπούν μέσα στη μέση του δρόμου, ενώ κάποιος που πλησίασε να του μιλήσει, μετά βίας καταλάβαινε τι απαντούσε. Μόνο ότι κάποιος τον απείλησε με όπλο, χωρίς να διευκρινίζει τους ακριβείς λόγους.

Στη Νέα Υόρκη ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ την τελευταία δεκαετία. Θεωρούνται μία από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και τα τελευταία πέντε χρόνια, δολοφονούνται επτά άτομα ετησίως. O πληθυσμός των αστέγων στην Αμερική ανέβηκε τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση κατοικίας που έχει πλήξει τη Δυτική Ακτή, σύμφωνα με μια νέα ομοσπονδιακή μελέτη. Από την έρευνα προκύπτει ότι 553.742 άνθρωποι έμειναν, έστω και μια νύχτα φέτος, άστεγοι -μια αύξηση 0,7% σε σχέση με πέρσι. Αυτό καταδεικνύει ότι παρά το γεγονός ότι οι χρηματαγορές βρίσκονται σε άνοδο και το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται, οι πιο φτωχοί Αμερικάνοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6