Australian Open 2020: Τενίστας ζητά από ball girl να του ξεφλουδίσει την μπανάνα [vid]

Australian Open 2020: Το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η συμπεριφορά του τενίστα Έλλιοτ Μπενσετρί στο Australian Open, καθώς ζήτησε από το ball girl να του ξεφλουδίσει την μπανάνα (!). Το κορίτσι με εμφανή αμηχανία κοιτάει τον διαιτητή, ο οποίος της λέει κάτι και στη συνέχεια η κοπέλα δίνει την μπανάνα στον τενίστα. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Alex Theodoridis, ο διαιτητής, Τζον Μπλουμ, του είπε: «Δεν είναι δούλα σου».

Η κίνηση του Μπενσετρί ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ η θρυλική Μαρτίνα Μαβρατίλοβα έκανε retweet το βίντεο με την λεζάντα: «Τι ακολουθεί; Σταφύλια; Ο Τζον έκανε το σωστό, αυτό είναι σίγουρο». Ο γάλλος παίχτης έσπευσε να υπερασπιστεί την κίνησή του, λέγοντας πως το είχε κάνει ξανά: «Στο 6-5, στο τελικό σετ, κατά την διάρκεια ενός διαλείμματος, ζήτησα από το ball girl να μου ξεφλουδίσει την μπανάνα καθώς είχα βάλει κρέμα στα χέρια μου για να μην ιδρώνουν. Το είχε κάνει άλλη μία φορά πριν από την αρχή του αγώνα, αλλά την δεύτερη φορά επενέβη ο διαιτητής και μου είπε ότι το ball girl δεν ήταν σκλάβα μου και πως έπρεπε να ξεφλουδίσω μόνος μου την μπανάνα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι ο κριτής είπε αυτό το πράγμα και βρήκα την όλη κατάσταση να ξεφεύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους ανθρώπους να σχολιάζουν χωρίς καν να ξέρουν τι συνέβη στο γήπεδο».

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG