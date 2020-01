Κορονοϊός Κίνα: Οι κάτοικοι της Γουχάν παίρνουν κουράγιο τραγουδώντας στα μπαλκόνια τους [vid]

Κορονοϊός Κίνα: Από τα 11 εκατομμύρια κατοίκων της Γουχάν, όπου φαίνεται πως ξεκίνησε ο ιός, τα 5 έχουν εγκαταλείψει την πόλη, σύμφωνα με τον δήμαρχό της. Ωστόσο όσοι παραμένουν σε αυτήν, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ως μέσο πρόληψης προκειμένου να αποφύγουν να εκτεθούν στον ιό.

Κάθε απόγευμα, όταν πέσει η νύχτα, οι κάτοικοι δίνουν ραντεβού στα μπαλκόνια τους, ανάβουν τα φώτα και τραγουδούν! «Μείνε δυνατή Γουχάν, θα τα καταφέρουμε», τραγουδούν και ψέλνουν τον εθνικό ύμνο της Κίνας.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.



But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.



Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl