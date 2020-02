Λονδίνο επίθεση: Απίστευτη αντίδραση σερβιτόρας στην εντολή εκκένωσης από τους αστυνομικούς [vid]

Λονδίνο επίθεση: Άφωνους άφησε τους αστυνομικούς, με την απάντηση που τους έδωσε, μια σερβιτόρα σε καφετέρια του Λονδίνου, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που ο 19χρονος ισλαμιστής έπεφτε νεκρός από πυρά αστυνομικών, αφού πριν είχε τραυματίσει τρία άτομα με μαχαίρι. Πιο αναλυτικά, την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής άρχισαν να εκκενώνουν τα καταστήματα γύρω από το σημείο της επίθεσης. Έτσι, οι αστυνομικοί μπήκαν στην καφετέρια και είπαν προς τους πελάτες: «Συγγνώμη αλλά πρέπει να κλείσετε. Πρέπει να εκκενώσουμε το κατάστημα. Όλοι πρέπει να φύγουν. Υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση και κλείνουμε τα πάντα. Αν θέλετε να είστε ασφαλείς πρέπει να με ακούσετε».

Τότε, την ώρα που οι πελάτες άρχισαν να σηκώνονται από τα τραπέζια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες του αστυνομικού, μία σερβιτόρα, σε βίντεο που δόθηκε έπειτα στο «φως» της δημοσιότητας, ακούγεται να λέει: «Δώστε μας μισή ώρα. Ο κόσμος πρέπει να φάει». Ο αστυνομικός την κοιτάζει και της λέει: «Κυρία μου, ένας τρομοκράτης μόλις έπεσε νεκρός λίγο πιο κάτω από εδώ».

Διαβάστε: Λονδίνο επίθεση: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Police: “Sorry guys. You need to close. We need to evacuate - there’s been a terror incident just down the street.”



Cafe staff: “Just give us half an hour because people have to eat.”

🤦🏻‍♀️ #Streatham pic.twitter.com/O3RmYImQKC