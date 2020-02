Oscars 2020: Τι είχε μέσα στην τσάντα της η νεαρή Julia Butters;

Η τελετή των Oscars μέσα από τα μάτια ενός 10χρονου κοριτσιού, της νεαρής Julia Butters, πρωταγωνίστριας του Once Upon a Time in Hollywood

Η νεαρή star του Once Upon a Time in Hollywood, Julia Butters είχε μέσα στην τσάντα της ένα σάντουιτς με γαλοπούλα για καλό και για κακό... καθώς δεν της άρεσε το φαγητό που σέρβιραν στην τελετή! «I don't like some of the food here»... τι πιο φυσιολογικό για ένα 10χρονο κορίτσι;

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020

Φίλη μας σίγουρα!