Μαϊάμι: Η στιγμή της διάσωσης άνδρα από φλεγόμενο όχημα [vid]

Στο Μαϊάμι των ΗΠΑ κατεγράφη η στιγμή της διάσωσης ενός άνδρα από φλεγόμενο όχημα. Τα πλάνα είναι σοκαριστικά. Το όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της Πολιτείας της Αμερικής. Αυτός που βρέθηκε στο περιστατικό και περιέγραψε σε αμερικάνικα μέσα τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του, ήταν ο Jim Angulo.

Όπως είπε, πήγαινε στην δουλειά του όταν είδε ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο να έχουν πιάσει φωτιά. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν γνώριζε πως ένας άνδρας είχε εγκλωβιστεί σε ένα από τα οχήματα. Όταν εντόπισε τον εγκλωβισμένο, έτρεξε προς βοήθεια. Στα πλάνα του βίντεο που κατεγράφησαν, ο Angulo ακούγεται να φωνάζει στον άνδρα να βγει από το όχημα. Εκείνος, όμως, αδυνατεί και έτσι τρέχει ο ίδιος να τον απεγκλωβίσει, παρά τον κίνδυνο. «Είδα 20 άτομα να καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους και να μην κάνουν τίποτα, και τότε είπα ‘είναι πάνω μου».

‘It’s on me’: Man rescues injured driver from a flaming truck as people stood by: Jim Angulo knew he had to help save an injured driver trying to escape his flaming truck on Interstate 95 in Miami as people stood by doing nothing. //t.co/QLkcsl9JPd pic.twitter.com/LljoRrbRKT