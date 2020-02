Πιλότος νεκρός σε εκτόξευση... αυτοσχέδιου πυραύλου [vids]

Νεκρός σε εκτόξευση ρουκέτας: Τραγικό τέλος είχε ο 64χρονος "Τρελός" Μάικ Χιουζ, ένας παράτολμος πιλότος από την Καλιφόρνια, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια απόπειρας εκτόξευσης πυραύλου, στην έρημο της Καλιφόρνια. Το εγχείρημά του που έμελλε να είναι το τελευταίο, το κατέγραψε και σε βίντεο, που ανέβηκε στα social media. O Χιουζ ήταν υποστηρικτής της... άποψης, ότι η Γη είναι επίπεδη και προσπαθούσε να αποδείξει την θεωρία του ταξιδεύοντας στο Διάστημα.

Σύμφωνα με το BBC, η απόπειρα εκτόξευσης του Χιουζ θα φιλοξενούνταν στην τηλεοπτική σειρά Homemade Astronauts, που αναμένεται να προβληθεί από το αμερικανικό Science Channel. Με τη βοήθεια συνεργάτη του, ο Χιουζ προσπαθούσε να φτάσει σε ύψος 1.525 μέτρων από την επιφάνεια της Γης, με τον πύραυλό του που κινείτο με ατμό. Στο βίντεο του εγχειρήματος, φαίνεται να έχει ανοίξει το αλεξίπτωτο και να ακολουθεί τον πύραυλο, που έχει αναφλεγεί.

Το Science Channel, έγραψε στο Twitter πως ο 64χρονος πέθανε "κυνηγώντας το όνειρό του".

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md