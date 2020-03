Συρία πόλεμος: Το κοριτσάκι που έμαθε να γελά με τις βόμβες, μπορεί πλέον να χαμογελά αμέριμνο [vid]

Συρία πόλεμος: Το βίντεο ενός πατέρα από τη Συρία που μάθαινε στην τρίχρονη κόρη του να γελά με τις βόμβες που έπεφταν, για να ξορκίσει τον φόβο της, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Ο Αμπντουλάχ αλ Μοχάμεντ, σαν άλλος «Γκουίντο» στην ταινία «Η ζωή είναι ωραία», προσποιείτο ότι ο θόρυβος των βομβών που ακουγόταν συνέχεια ήταν από πυροτεχνήματα είτε από κάποιο παιχνίδι - όπλο. Μιλώντας στο Sky News, είχε δηλώσει σχετικά: «Αποφάσισα να της μάθω ένα παιχνίδι προκειμένου να προστατεύσω την ψυχολογία της από την κατάρρευση».

Όπως αναφέρει το BBC, πατέρας και κόρη κατάφεραν να δραπετεύσουν από την Ιντλίμπ και να διαφύγουν στην Τουρκία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η περίπτωση της Σάλβα και του πατέρα της, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να τους παράσχει άσυλο στην Τουρκία. Σύμφωνα με το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, διέσχισαν τα σύνορα στις 25 Φεβρουαρίου και εγκαταστάθηκαν σε μια δομή προσφύγων στα νότια της χώρας.

Η ρεπόρτερ της Guardian, Bethan McKernan, συνάντησε πατέρα και κόρη και δημοσίευσε μια φωτογραφία τους στο Twitter, γράφοντας: «Για πρώτη της φορά σε όλη της τη ζωή, μπορεί να γελάσει με κανονικά πράγματα».

Δείτε εδώ όσα δήλωσε ο πατέρας στη Guardian

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj