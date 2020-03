Ντιέγκο Κόστα κορονοϊός: Έβηχε για πλάκα μπροστά στους δημοσιογράφους [vid]

Ντιέγκο Κόστα κορονοϊός: Ο Ισπανός επιθετικός πέρασε από την Μεικτή Ζώνη του «Άνφιλντ» μετά την πρόκριση της Ατλέτικο εις βάρος της Λίβερπουλ και.. έβηχε επίτηδες μπροστά στους δημοσιογράφους.

Βέβαια, δεν το κάνει τυχαία. Εν μέσω εξάπλωσης κορονοϊού ο Ισπανός επιθετικός ήθελε να κάνει αποτυχημένα χιούμορ και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από τραγικό.

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.



I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID