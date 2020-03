Κορωνοϊός Ολλανδία: Ουρές για μαριχουάνα [vid & pic]

Κορωνοϊός Ολλανδία: «Για την περίπτωση που θα πρέπει να περάσουμε εβδομάδες ή και μήνες στο σπίτι, δεν θα είχα αντίρρηση για λίγο χόρτο. Η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει», έλεγαν οι άνθρωποι που έσπευσαν στις ουρές στο Αμστερνταμ και την Χάγη ειδοποιημένοι για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις νωρίτερα το απόγευμα.

Αν και θεωρητικά παράνομες, η πώληση και η κατανάλωση 5 γραμμαρίων κάνναβης ανά άτομο στο μέγιστο είναι ανεκτά στην Ολλανδία από το 1976 στα coffee shops, ενώ η καλλιέργεια και η χονδρική πώληση παραμένουν απαγορευμένες και βρίσκονται στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος.

the country announces a lockdown and at least the dutch ppl have their priorities straight (rushing out to buy WEED)pic.twitter.com/kKJ0kjg3IY