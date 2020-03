Φάμπρεγκας κορονοϊός: Διασκεδάζει με την καραντίνα και τσακώνεται [vids]

Φάμπρεγκας κορονοϊός: Ο 32χρονος Ισπανός μέσος που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κορονοϊού, βγήκε στο μπαλκόνι του στο Μονακό και σαν άλλος Έντι Μέρφι γύρισε σκηνή από το "Coming to America"

Φάμπρεγκας κορονοϊός: Ο Σεσκ Φάμπρεγας δείχνει απτόητος από την καραντίνα. Ο Ισπανός άσος, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που περνάμε όλοι. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός χαφ της Μονακό ανέβασε την Τρίτη (17/3) ένα video που δεν άργησε να γίνει Viral. Βγήκε στο μπαλκόνι, χαιρέτησε τους γείτονές του, αλλά ένας εξ' αυτών τον έβρισε, φωνάζοντάς του: "Άντε γαμ@@@@".

Ο Φάμπρεγκας απάντησε: "Άντε γαμ@@@@ κι εσύ". Ανέβασε το video στα social media και σχολίασε: "4η μέρα απομόνωσης και οι άνθρωποι εδώ είναι στην ένταση".

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Ο Ισπανός σαν άλλος Έντι Μέρφι γύρισε έτσι τη σκηνή από το "Coming to America".