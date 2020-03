Κορονοϊός Βρετανία: Απίστευτες εικόνες από το μετρό του Λονδίνου - Στοιβαγμένοι χωρίς μέτρα προστασίας [vid]

Κορονοϊός Βρετανία: Οι εικόνες δείχνουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό σαν να είναι ένα απλό και συνηθισμένο πρωινό Δευτέρας. Σαν να μην ισχύουν μέτρα περιορισμού ή και απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλον τον κόσμο λόγω της πανδημίας. Τα δρομολόγια μειώθηκαν για να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις, αλλά καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν, το πρωί οι συρμοί του μετρό ήταν γεμάτοι κόσμο.

Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τους πολίτες όταν η ίδια η ηγεσία της Γηραιάς Αλβιώνας δείχνει εδώ και καιρό να ζει στον δικό της κόσμο: Εξαρχής η προτεραιότητα για τον Μπόρις Τζόνσον στη μετά Brexit εποχή ήταν να μη διαταραχθεί, λόγω του κορονοϊού, η κοινωνική και κυρίως η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ενδέχεται να θυσιαστούν, τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς. Άλλωστε ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, όταν ξέσπασε η επιδημία στην Ευρώπη, έχοντας στο νου του το περίφημο σχέδιο της «ανοσίας της αγέλης» έσπευσε κυνικά και απροκάλυπτα να προεξοφλήσει δημοσίως ότι κάθε οικογένεια θα χάσει κάποιον δικό της από τον κορονοϊό.

Ωστόσο, η εξάπλωση του κορονοϊού επιταχύνθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ήδη σκοτώσει 281 ανθρώπους και ξαφνικά ο Τζόνσον διαπίστωσε ότι το βρετανικό Eθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ενδέχεται να «υπερφορτωθεί» από την πανδημία του κορονοϊού. Σε δηλώσεις που έκανε στην Sunday Telegraph και σε άλλες κυριακάτικες εφημερίδες ο Τζόνσον συνέστησε στους Βρετανούς να μείνουν στα σπίτια τους για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. αλλά μάλλον ήταν πολύ αργά για να πείσει...

Δεκάδες εικόνες ανεβάζουν από νωρίς το πρωί κάτοικοι του Λονδίνου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως από το μετρό, όπου εκατοντάδες κόσμου στριμωγμένοι και ο ένας πάνω στον άλλο πηγαίνουν στις δουλειές τους.

Σε κάποιους σταθμούς οι επιβάτες ήταν υπερβολικά πολλοί και ήταν αδύνατον να διατηρήσουν απόσταση μεταξύ τους. Σημειώνεται πως στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν πολίτες και δημοσιογράφοι οι περισσότεροι δεν φορούν μάσκα και γάντια.

