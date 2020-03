Κορονοϊός: Ζευγάρι στο Ντουμπάι θα τρέξει μαραθώνιο στο μπαλκόνι του

Κορονοϊός: Ζευγάρι Νοτιοαφρικανών, που διαμένει στο Ντουμπάι, σκοπεύει να τρέξει μια κούρσα μαραθωνίου στο... μπαλκόνι του. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε προκειμένου να βοηθήσουν όσους έχουν μπει σε καραντίνα, για να ξεφύγουν από τις κακές σκέψεις. Το εγχείρημα τους θα ξεκινήσει στις 06.00 το πρωί τοπική ώρα, σε ένα μπαλκόνι μήκους 19 μέτρων και αναμένεται να διαρκέσει 7-8 ώρες. Την είδηση ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κόλιν Άλιν, ηλικίας 41 ετών, που θα συμμετάσχει σε αυτήν την περιπέτεια με τη σύζυγό του Χίλντα.

Το ζευγάρι αναμένεται να καλύψει 42,2 χλμ, ακόμα κι αν θα είναι ελάχιστα βολικό να τρέχει από τη μία άκρη του μπαλκονιού στην άλλη, παραδέχθηκε ο Άλιν. Ο Κόλιν και η Χίλντα δεν θα είναι οι πρώτοι που θα επιχειρήσουν να βιώσουν την εμπειρία, Υπενθυμίζεται πως ένας Γάλλος είχε τρέξει μαραθώνιο στο δικό του μπαλκόνι.

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

