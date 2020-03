Αμερικανός δημοσιογράφος είδε βίσονα να τον πλησιάζει και έγινε viral [vid]

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας δημοσιογράφος στις ΗΠΑ, κατά την διάρκεια ενός ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, ο Deion Broxton βρισκόταν στο Yellowstone National Park, προκειμένου να καταγράψει την ερημιά που επικρατεί εκεί λόγω του κορονοϊού. Ωστόσο την ώρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει να μιλάει μπροστά στην κάμερα είδε με την άκρη του ματιού του έναν βίσονα να τον πλησιάζει.

Οι αντιδράσεις του, τον έχουν κάνει viral τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα όταν βρέθηκε σε ασφαλή θέση, φρόντισε να τραβήξει τους βίσονες...

Here's the video of the bison I shot once I got a safe distance away lol pic.twitter.com/uL3XiR2ISR