Κορονοϊός Παράξενα: Πρόβατα κατέλαβαν... πόλη της Ουαλίας - Παιχνίδια σε παιδική χαρά [vids]

Κορονοϊός Παράξενα: Αυτό το έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από ζώα που έκαναν την εμφάνισή τους στον αστικό ιστό ή σε κατοικημένες περιοχές, ζώα που ζούσαν σε κοντινά δάση και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τους ανθρώπους. Κυκλοφόρησαν εικόνες με ψάρια στα κανάλια της Βενετίας, αγριογούρουνα σε πόλεις της Ευρώπης, ελάφια να κυκλοφορούν σε πόλεις της Ιαπωνίας και κοπάδια μεδουσών σε παραλίες των Φιλιππίνων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουμε να κάνουμε με άγρια ζώα, αλλά με ένα κοπάδι πρόβατα, τα οποία απαθανατίστηκαν να έχουν καταλάβει παιδική χαρά και να διασκεδάζουν, στην Ουαλία. Οι εικόνες που προκαλούν το χαμόγελο, έρχονται από την πόλη Llandudno. Τις σκηνές απαθανάτισαν χρήστες των social media και τις μοιράστηκαν.

Llandudno has had some unusual visitors! Mountain goats have been making the most of the town's quiet streets. 🐐//t.co/YmdwweGEGO pic.twitter.com/1FQIlxBpms