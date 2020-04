Σαραπόβα: Έδωσε έναν αριθμό της για να επικοινωνεί μαζί της όποιος θέλει

Σαραπόβα: Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες τενίστριες της ιστορίας. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε συνομιλήσει με ορισμένους τυχερούς εξ αυτών θέλοντας να σπάσει την μοναξιά της κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω του κορονοϊού, αλλά και να έρθει πιο κοντά σε αυτούς. Πλέον, η Μαρία Σαραπόβα απέκτησε έναν ειδικό αριθμό τον οποίο έκανε γνωστό μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της και κάλεσε όποιους το επιθυμούν να της στείλουν μήνυμα.

Όπως τόνισε μπορούν να τη ρωτήσουν ότι θέλουν, ενώ εάν κάποιος έχει να προτείνει κάποια συνταγή είναι ευπρόσδεκτος.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS