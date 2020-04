Έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού: Ο Τζέρεμι Κοέν είναι φωτογράφος και ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Ο 28χρονος περνά τις ώρες της καραντίνας παρατηρώντας με τον φακό του, τους ανθρώπους της γειτονιάς του. Μία ημέρα είδε μία γειτόνισσά του να χορεύει στην ταράτσα της πολυκατοικίας της. “Με συνεπήρε η ενέργειά της, πήγα στο μπαλκόνι και την χαιρέτισα και εκείνη μου ανταπέδωσε τον χαιρετισμό” αναφέρει σε αφιέρωμα του BBC.

“Αμέσως ένιωσα πως υπήρχε μία σχέση μεταξύ μας και ήθελα να την γνωρίσω. Οι ακραίες καταστάσεις απαιτούν ακραία μέτρα, έτσι πήρα το drone μου, έβαλα ένα σημείωμα με το τηλέφωνό μου και το πέταξα στην ταράτσα της”, προσθέτει ο 28χρονος. “Μετά από μία ώρα, μου έστειλε ένα μήνυμα και αρχίσαμε να μιλάμε. Της ζήτησα να βγούμε και μετά σχεδίασα ένα ραντεβού με την βοήθεια της συγκατοίκου της”, σημειώνει. Όσο για το πρώτο ραντεβού;

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 29, 2020