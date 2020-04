Κορονοϊός ΗΠΑ: Στα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να καταπολεμηθεί εκτός των άλλων με ενέσεις χλωρίνης καταγράφηκε μία απίστευτη αντίδραση on camera. Συγκεκριμένα, όσο ο Τραμπ υποστήριζε όλα τα προαναφερθέντα, η πρώην συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και μέλος της Task Force του Λευκού Οίκου προσπάθησε σκληρά να μην δείξει τα συναισθήματά της κοιτώντας κάτω και όχι προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η αγωνία της ήταν εμφανέστατη με το απόσπασμα αυτό να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί δεν παραιτείται και επιμένει να έρχεται συνέχεια σε δύσκολη θέση λειτουργώντας υπό έναν τουλάχιστον επικίνδυνο Πρόεδρο.

Despite occasional critiques, I have the greatest respect for Dr. Birx and Dr. Fauci. They’re in an impossible position, desperately trying to save millions of American lives while managing this grim exercise as madness reigns around them. Quitting would be easy. This? So tough. https://t.co/TKPxvQZbFa

