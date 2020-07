Η Σοφί Βιλμές έγραψε ποστάροντας την φωτογραφία από γνωστό εστιατόριο της πλατείας Jourdan των Βρυξελλών: “Μικρό διάλειμμα. (…) Τελείωσε ο μαραθώνιος των ανεπίσημων συνομιλιών”. Στην φωτογραφία που ανέβασε, εικονίζεται η ίδια και άλλοι τρεις ηγέτες κρατών της ΕΕ, που απολαμβάνουν την λιακάδα και την κίνηση της πλατείας. Οι άλλοι πρωθυπουργοί είναι, ο Ξαβιέ Μπετέλ του Λουξεμβούργου, της Εσθονίας Γιούρι Ράτας και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα. Στο τραπεζάκι μπροστά τους βρίσκονται χάρτινα πακέτα με τις διάσημες τηγανιτές πατάτες του Βελγίου. Το Maison Antoine στην πλατεία Jourdan έχει επιλέξει και η γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ, για να πάρε ένα σνακ σε διαλείμματα προηγούμενων συνόδων.

