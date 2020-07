Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι την ευτυχία την φέρνουν απλά καθημερινά με νόημα πράγματα. Μια νέα έρευνα όμως ήρθε να καταρρίψει όλα όσα πιστεύαμε για τις selfies, δηλαδή ότι είναι ένα μέσο προσέλκυσης των εντυπώσεων από άτομα που υποφέρουν από μοναξιά ή δεν είναι και τόσο πολύ επιτυχημένα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που έχει τίτλο “Instagram photo sharing and its relationships with social rewards and well-being”, η οποία δημοσιεύτηκε στο Human Behavior and Emerging Technologies, τα άτομα που μοιράζονται συχνά selfies στα social media είναι πιο ευτυχισμένα, καθώς τα likes και τα θετικά σχόλια επηρεάζουν σημαντικά την ευημερία τους. Σύμφωνα με την Julie Maclean, η οποία ήταν επικεφαλής της έρευνας, τα social media επηρεάζουν έντονα την ψυχολογία και τα ανθρώπινα συναισθήματα, όπως η ευτυχία. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η ανάγκη για κοινωνική επιβεβαίωση των ανθρώπων μέσω των social media, δεν οδηγεί στην ευτυχία.

Η έρευνα αυτή εξέτασε τη σχέση ανάμεσα ευτυχία και τις κοινωνικές “ανταμοιβές” που δημιουργούνται από την ανάρτηση φωτογραφιών διαφόρων τύπων στην πιο δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα κοινής χρήσης φωτογραφιών, το Instagram. Στην έρευνα συμμετείχαν 373 άτομα, όπου το 22,6% ήταν άνδρες, το 77,1% γυναίκες και ένα άτομο που αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για το φύλο του. Το 73% των ερωτηθέντων ήταν κάτω των 25 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευτυχία αυτών των ατόμων συνδεόταν περισσότερο με τα likes λάμβαναν οι selfies τους, και όχι οι άλλου τύπου φωτογραφίες που αναρτούσαν. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των likes και των σχολίων, τόσο πιο χαρούμενος είναι ο χρήστης, ενώ τα λιγότερα likes και τα αρνητικά σχόλια δεν επηρεάζουν την ευημερία του.

Η Julie Maclean, η Yeslam Al-Saggaf και η Rachel Hogg, οι οποίες έκαναν την συγκεκριμένη έρευνα, κατέληξαν στο ότι θα πρέπει τα social media να παρέχουν πρόσθετες διευκολύνσεις στην κοινοποίηση των selfie των χρηστών τους, όπως την αύξηση των αλληλεπιδράσεων, που μεγιστοποιούν τα επίπεδα της ευτυχίας τους.